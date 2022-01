GH100 pobije rekordy wielkości rdzenia. Flagowy procesor graficzny NVIDIA Hopper ma być ogromny

Obecnie NVIDIA ma w swojej ofercie procesor graficzny GA100, mierzący 826 mm2 (w myśl całego pakietu, nie rdzenia), który jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, jak i GA102 zorientowany na zastosowania konsumenckie o wielkości 628 mm2. Jakim więc kolosem musi być nadchodzący GPU GH100 na bazie architektury Hopper?

Wedle przecieków GH100, czyli flagowy procesor graficzny NVIDIA na bazie architektury Hopper, będzie ogromny. Premiera? Tego nie wiemy, ale RTX 4000 z GPU „Lovelace” mają zadebiutować jeszcze pod koniec tego roku

Informacje dotarły do nas od @kopite7kimi, czyli właściciela profilu na Twitterze, który od lat zapewnia nam przedpremierowe informacje na temat nowych procesorów, czy kart graficznych. Ten początkowo wywołał zamieszanie, wspominając, że to sam rdzeń graficzny GH100 (GH100 die) będzie mierzył „nieco mniej, niż 1000 mm2„, wywołując niemałą burzę. Szybko jednak zreflektował się i zaktualizował inhfo0rmacje, wskazując na poziom „około 900 mm2„.

Jest to jednak na tyle niepewny grunt przez ograniczenia produkcyjne tak wielkich rdzeni, że lepiej będzie, jeśli pozostaniemy przy tym, że GA100 będzie większy od GH100. Co ważne, mowa tutaj nie o rdzeniu (die), a pakiecie, w którym ten jest integrowany i następnie trafia na jeszcze większą „paczkę” (interposer) razem z układami I/O oraz w przypadku GH100 pamięcią HBM2.

Z tych nieoficjalnych informacji wynika, że GH100 będzie ogromny, ale to nie wszystko, co miał nam do powiedzenia „informator”. Ten razem z innym (@greymon55) uważa, że wbrew dotychczasowym informacjom GH100 nie będzie obejmował konfiguracji MCM (Multi-Chip-Module) i pozostanie przy pojedynczym rdzeniu w pakiecie. Ta jednak ma być obecna w GH102, czyli konsumenckim flagowym GPU, co może sugerować, że NVIDIA albo osiągnęła satysfakcjonujący poziom wydajności z monolityczną konfiguracją, albo nie poradziła sobie z efektywnym połączeniem dwóch rdzeni do zastosować profesjonalnych.

Wracając jeszcze na moment do procesora GH100 o profesjonalnych zastosowaniach, wedle wcześniejszych przecieków ten GPU ma być bardzo wymagający pod względem energii, bo jego TDP może sięgnąć nawet 1000 watów.