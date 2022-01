Spójrzcie na zdjęcie GA103 i poznajcie wydajność GeForce RTX 3080 Ti w wersji mobilnej

Na oficjalną premierę laptopów wyposażonych w mobilną kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti nadal czekamy. Jednak już teraz możemy spojrzeć zarówno na zdjęcie GA103, czyli procesora graficznego, który ją napędza, jak i podejrzeć jej wydajność.

Zdjęcie GA103 już w sieci, czyli cała rodzina Ampere w komplecie

Wreszcie NVIDIA skompletowała procesory graficzne na bazie architektury Ampere w jedną liczną rodzinę, dokładając brakujący układ do jednej z luk. Wprawdzie ta luka między GA100 i GA102 nie została załatana, ale kresem możliwości dla konsumenckich kart graficznych i tak jest już właśnie w pełni odblokowany rdzeń GA102. Tak czy inaczej, napędzający GeForce RTX 3080 Ti procesor GA103 znalazł się idealnie między GPU wykorzystywanym w RTX 3090 i RTX 3070 Ti, ale zdecydowanie bliżej mu do tego drugiego ze swoimi 7680 rdzeniami CUDA.

Specyfikacja GA103 jest nam już doskonale znana i pewność mamy tylko do tego, że trafi na pokład mobilnej GeForce RTX 3080 Ti w swojej okrojonej nieco wersji (GA103S/GA103M), bo do 7424 rdzeni. To sugeruje, że powinniśmy się doczekać premiery w pełni odblokowanego GA103 na rynku stacjonarnym, kiedy już NVIDIA zgromadzi odpowiedni zapas rdzeni wysokiej jakości. Przynajmniej w teorii, bo już tylko miesiące mają dzielić nas od GeForce RTX 4000 nowej generacji.

Powyżej możecie obejrzeć, jak GA103 wygląda w rzeczywistości i ciekawym (nieoficjalnym) schemacie, który zdradza obecność dziesięciu 32-bitowych kontrolerów pamięci. To sugeruje maksymalnie 320-bitową magistralę, ale RTX 3080 Ti jest ograniczony do „tylko” 256-bitowej ze swoimi 16 GB GDDR6.

Jego taktowanie Boost ma sięgać 1590 MHz, a oficjalne poziomy TGP wahają się w przedziale od 80 do 150 watów. Razem ze schematem otrzymaliśmy też stosowne wyliczenia. Wedle nich GA103 mierzy 496 mm kwadratowych, czyli o 26,5% więcej względem GA104, od którego posiada akurat 25% więcej rdzeni.

Wszystko to łączy się razem w ciekawą mieszankę, mającą wprowadzić rynek mobilnego sprzętu na nowy poziom. Niestety nadal nie mamy dostępu do oficjalnych testów, ale dzięki kanałowi Hardware Canucks powyżej możecie podejrzeć, jak możliwości mobilnego RTX 3080 Ti prezentują się na tle flagowca poprzedniej generacji. Wedle porównań RTX 3080 Ti jest średnio o 40% szybszy od RTX 2080S w rozdzielczości 1440p na ustawieniach wysokich, a z włączonym ray-tracingiem przewyższa swojego „następcę” o 81%. Z DLSS różnica między tymi SKU wynosi 63% na korzyść RTX 3080 Ti i trudno się temu dziwić, bo nowszy model ma dostęp do rdzeni Turing oraz RT nowej generacji.