Kupno GeForce RTX 3050 nie ma sensu. Karta starszej generacji rozkłada ją na łopatki, a kosztuje tyle samo

Wczoraj doczekaliśmy się zniesienia embargo na testy nowej karty graficznej NVIDIA, a na dodatek wprowadzenia jej do sprzedaży. Pierwotne 1400/1500 złotych szybko przerodziło się poziom około 2500 złotych, co obudziło nasze wątpliwości co do tego, czy kupno GeForce RTX 3050 ma jakikolwiek sens. Przygotowany przez nas dla Was test trzech różnych niereferentów potwierdził to z nawiązką i dlatego reagujemy.

Możecie być pewni, że jeśli poszukujecie surowej wydajności i najlepszego jej stosunku do ceny, to o GeForce RTX 3050 lepiej zapomnijcie

Zacznijmy od razu z grubej rury – lepiej kupić GeForce RTX 2060, niż GeForce RTX 3050. Przynajmniej jeśli zależy Wam na najlepszym stosunku wydajności do ceny. Tak się akurat składa, że obie karty są obecnie sprzedawane w bardzo podobnych cenach (RTX 2060 jest średnio nieco droższy i trudno o wiele modeli), a starsza karta wbrew pozorom jest wydajniejsza i to o dobre 18-20%. Taka różnica w przypadku, kiedy w grę wchodzi gra na 50 lub 60 FPS jest kluczowa.

Pod kątem specyfikacji robi się ciekawie, bo na papierze nowszy model powinien być znacznie wydajniejszy. Posiada bowiem 2560 rdzeni CUDA, 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali, podczas gdy RTX 2060 w starszym wydaniu ma do zaoferowania 1920 rdzeni i 6 GB GDDR6, ale na 192-bitowej magistrali. Nim jednak nie powinniście się interesować, bo na uwagę zasługuje odświeżony wariant RTX 2060 z 12 GB GDDR6 na tej samej magistrali i z 2176 rdzeniami. Ten przewyższa RTX 3050 zwłaszcza przepustowością pamięci (336 GB/s vs 224 GB/s).

Patrząc na oferty w sklepie X-Kom, komentarz jest tak naprawdę zbędny, ale musicie pamiętać, że RTX 3050 jest od RTX 2060 12 GB lepszy na kilku płaszczyznach. Zdecydowanie najważniejszym jest to, że został wyprodukowany z wykorzystaniem lepszej architektury i bardziej zaawansowanego procesu technologicznego, co sprawia, że jego TDP jest o 30 watów niższe, choć obie karty zwykle wymagają pojedynczego 8-pinowego złącza zasilającego. Dodatkowo RTX 3050 może pochwalić się wsparciem PCIe 4.0 oraz funkcji ResizableBAR.

Chociaż zacząłem pisać ten artykuł z myślą, że dla wielu RTX 3050 i tak będzie bezsprzecznie lepszy przez nowszą generację rdzeni Tensor oraz RT, to w rzeczywistości RTX 2060 posiada więcej kluczowych jednostek, które właśnie najpewniej przechylają szalę na jego stronę. Mowa o: