Google Play Games w systemie Windows 11. Firma ruszyła z testami

Po grudniowej zapowiedzi, Google w końcu uruchomiło testy beta aplikacji, umożliwiającej granie w gry z Androida na komputerach z systemem Windows 11. Niestety oficjalny emulator nadal nie jest dostępny dla wszystkich, bo firma udostępniła go na razie tylko w trzech krajach.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji, jaką miał oferować Windows 11 były aplikacje z Androida. Ostatecznie okazało się, że Microsoft postanowił zrobić to nieco inaczej niż przypuszczaliśmy, przenosząc do Windowsa aplikacje dostępne nie w Google Play, a w Amazon AppStore. Tymczasem Google zaskoczyło nas świetną wiadomością ogłoszona podczas The Game Awards 2021 w grudniu zeszłego roku. Firma poinformowała, że komputery z systemem Windows będą obsługiwać gry Google Play. Wtedy jeszcze nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na ten temat, ale teraz się to zmieniło.

Beta Google Play Games trafia do Windowsa 11

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, testy beta udostępnione zostały bardzo wąskiemu gronu użytkowników, bo jedynie tym w Hong Kongu, Korei Południowej i Tajwanie. Mogą oni zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do beta testów. Wedle obietnic Google, oficjalna aplikacja zapewni „bezproblemowe sesje rozgrywki między telefonem, tabletem, Chromebookiem i komputerem z systemem Windows”. Oznacza to, że z łatwością będzie można przełączać się pomiędzy urządzeniami, nie tracąc postępów w grze.

Gracze mogą łatwo przeglądać, pobierać i grać w swoje ulubione gry mobilne na swoich komputerach, korzystając z większych ekranów z wejściem myszy i klawiatury. Koniec z utratą postępów lub osiągnięć podczas przełączania między urządzeniami; gra po prostu działa z Twoim profilem Google Play Games! — mówi Arjun Dayal, kierownik ds. produktów grupy w Google Play Games.

By móc korzystać z tej funkcjonalności, należy samodzielnie pobrać aplikację Google Play Games na komputerze z systemem Windows 11. Gry odtwarzane są lokalnie, więc każdą z osobna również trzeba będzie zainstalować na PC. Aktualnie w ramach testów dostępnych jest tylko kilka tytułów, takich jak: Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration i Three Kingdoms Tactics.

Poszczególne gry muszą zostać odpowiednio zoptymalizowane pod kątem obsługi myszy i klawiatury, zamiast ekranu dotykowego. Dlatego też ich ilość jest teraz niewielka, ale z czasem będzie ich tylko przybywać. Jeszcze nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się rozszerzenia testów, a także wejścia funkcji do stabilnej wersji Windowsa 11.