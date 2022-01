Kolejna Motorola wkracza na Polski rynek. Co oferuje moto g51 5G?

Oferta Motoroli jest sukcesywnie powiększana o kolejne modele. Tym razem do sklepów w naszym kraju trafił smartfon moto g51 5G. Czy warto się nim zainteresować?

Szukasz smartfona do 1100 zł? Czy Motorola moto g51 5G będzie dobrym wyborem?

Motorola w swojej ofercie ma sporo urządzeń ze średniej i budżetowej półki, dzięki czemu wybór jest naprawdę duży. Producent stara się też zaoferować całkiem przyzwoite urządzenia, wyposażone w to, co w telefonach najistotniejsze. Nie inaczej jest w przypadku moto g51 5G, który właśnie trafił do sprzedaży w naszym kraju w cenie 1099 zł.

Czytaj też: Premiera Huawei P50 w Polsce. Z tej okazji przygotowano loterię z atrakcyjnymi nagrodami

Co Motorola nam oferuje tym razem? Jak to zwykle w modelach tego producenta bywa, dostajemy pojemną baterię 5000 mAh, choć szybkość ładowania może rozczarowywać, gdyż obsługiwana jest tu maksymalna moc 10 W. Na pokładzie znalazło się jednak NFC, dwa sloty na kartę SIM, czytnik linii papilarnych, złącze słuchawkowe 3,5 mm i USB-C. Co istotne, zasilacz do ładowania znalazł się też w zestawie sprzedażowym.

moto g51 5G wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia do 512 Gb przy pomocy karty microSD. Smartfon oferuje nam duży, bo 6,8-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+, proporcjach 20:9 i zaskakującej częstotliwości odświeżania. Mamy tu bowiem aż 120 Hz, co w tej półce cenowej zdarza się rzadko. W okrągłym otworze umieszczono aparat do selfie 13 Mpix (f/2.2), z tyłu zaś znalazł się aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8), obok którego umieszczono obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) i obiektyw makro (f/2.4).

Reklama

Czytaj też: Motorola szykuje kolejny flagowiec. Na pokładzie ulepszony Snapdragon 8 Gen 1 i potężny aparat

Smartfon ma wymiary 170,47×76,54×9,13 mm i waży 208 gramów. Obudowa jest odporna na zachlapania zgodnie z normą IP52.