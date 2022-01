Huawei Mate 50 z monstrualnym modułem aparatu pojawia się na pierwszych renderach

Huawei w ubiegłym roku musiał wprowadzić znaczne zmiany w swoim cyklu wydawniczym, wypuszczając na rynek jedynie serię P50. Teraz z kolei firma przygotowuje się do kolejnej premiery, tym razem modeli z rodziny Mate 50.

W ostatnim czasie Huawei nie ma lekko. Sankcje nałożone przez USA skutecznie zbiło ich z dotychczasowej pozycji i zmusiło do zmiany planów. Wcześniej firma oferowała nam premiery dwóch flagowych serii w jednym roku – nowa generacja Huawei P debiutowała w pierwszej połowie, zaś Huawei Mate – w drugiej. W 2021 r. sytuacja się zmieniła, a na rynek trafiły jedynie flagowce P50, natomiast debiut Mate 50 został przesunięty na ten rok.

Czytaj też: Xiaomi MIX 5 Pro na pierwszych renderach wygląda wręcz zabójczo

Rendery: YashRaj i Nova Concept (via.

Equal Leaks)

Na razie o serii wiemy niewiele, choć mówi się, że jej prezentacja odbędzie się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Brak konkretnych informacji nie przeszkodził jednak grafikom YashRaj i Nova Concept w stworzeniu pierwszych renderów.

Czy tak będzie prezentował się Huawei Mate 50?

Wyobrażony przez nich smartfon ma rozmiary podobne do Xiaomi 12 i iPhone 12, więc mowa tu o ekranie o przekątnej od 6,28 do 6,38 cala z okrągłym otworem na aparat do selfie. oznaczałoby to rezygnację z wcięcia w kształcie pigułki, obecnego jeszcze w Mate 40 Pro. Przód smartfona zbytnio się nie wyróżnia, bo najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest moduł aparatów.

Jak możemy zauważyć, nie ma tu zaznaczonej wyspy, a twórcy koncepcji postawili jedynie na olbrzymi moduł aparatów z obiektywami ułożonymi w okrąg, z lampą błyskową umieszczoną na środku. Na renderze nie widać sygnatury marki Leica, co jednak nie dziwi, w końcu współpraca obu firm zakończyła się wraz z serią P50.

Reklama

Czytaj też: Wiemy, kiedy seria Oppo Reno7 trafi na światowy rynek

Rendery: YashRaj i Nova Concept (via.

Equal Leaks)

Warto oczywiście pamiętać, że powyższe rendery są jedynie wytworem wyobraźni grafików, więc oficjalny wygląd urządzenia może być zupełnie inny. Sama koncepcja jest interesująca, moduł aparatu, a także błyszcząca, prążkowana tekstura obudowy nadaje całości charakteru. Jeśli doniesienia o premierze w tym kwartale są prawdziwe, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać więcej informacji na temat Huawei Mate 50, a także bardziej realistyczne rendery tych modeli.