Xiaomi MIX 5 Pro na pierwszych renderach wygląda wręcz zabójczo

Jednym z najbardziej wyczekiwanych smartfonów Xiaomi w tym roku jest bez wątpienia Xiaomi MIX 5 Pro, czyli nowy przedstawiciel eksperymentalnej serii producenta. Teraz urządzenie pojawiło się na pierwszych renderach i trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Seria Xiaomi MIX od początku była tą, przy której producent mógł trochę poszaleć, wdrażając innowacyjne technologie. Pierwszy Mi MIX przyniósł nam początek prawie bezramkowych telefonów. Mi MIX 2 i 2S zaskoczył nas aparatem pod ekranem (nie mylić z USC – under-screen camera). Było z nim nieco problemów, bo umieszczono go przy dolnej krawędzi, jednak i tak była to ogromna nowość. W Mi MIX 3 już dostaliśmy wysuwany aparat, a Mi MIX Fold przyniósł składany ekran. Nie można również zapomnieć o Mi MIX Apha, choć ten model niestety nie trafił do masowej produkcji. W ubiegłym roku, po kilku latach przerwy zadebiutował model z numerem cztery, przynosząc już technologię USC. W przygotowaniu jest też kolejny składany MIX Fold, a także dwa urządzenia z serii MIX 5.

Xiaomi Mix 5 Pro Render: Technizo Concept

Tym razem Xiaomi ma zamiar zaoferować nam model podstawowy i Pro, możemy więc spodziewać się naprawdę mocnej specyfikacji. Teraz jednak skupimy się właśnie na MIX 5 Pro, o którym dowiadujemy się coraz więcej. Warto jeszcze wspomnieć, że wedle doniesień urządzenia mają zadebiutować już w marcu. Jeśli to prawda, to w najbliższym czasie powinniśmy dostać jeszcze więcej informacji na ich temat.

Jak może prezentować się Xiaomi MIX 5 Pro?

Debiutująca w grudniu seria Xiaomi 12 miała przynieść nam długo wyczekiwany model 12 Ultra. Jak wiemy, urządzenie nie weszło na rynek, bo Xiaomi postanowiło z niego zrezygnować. A dokładniej, wprowadzić go pod inną nazwą – Xiaomi MIX 5 Pro, który zachwyci nas swoim wyglądem.

Xiaomi Mix 5 Pro Render: Technizo Concept

O okrągłej, ogromnej wyspie wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, bo rendery i przecieki etui dla modelu Ultra pojawiały się w sieci dość regularnie. Teraz jednak dostaliśmy świetnie wyglądające rendery, ukazujące nam niesamowity wygląd tego nowego flagowca. Wyspa zajmuje jedną trzecią tylnej części smartfona, a okrągły moduł z koncentrycznie ułożonymi czterema obiektywami robi wrażenie. Dostrzec można też logotyp marki Leica, która ma pracować nad możliwościami fotograficznymi tego smartfona.

Zagłębiając się w specyfikację aparatów, mówi się o głównym aparacie 50 Mpix (ISOCell GN5 z Dual Pixel Pro) i trzech obiektywach po 48 Mpix każdy. Dwa z nich mają być odpowiednio obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem ze zmienną ogniskową i zoomem optycznym 5x.

Xiaomi Mix 5 Pro Render: Technizo Concept

Z przodu widzimy, że aparat do selfie zostanie schowany pod 6,78-calowym wyświetlaczem AMOLED, pozostawiając do dyspozycji cały ekran bez żadnych wcięć. Z przecieków wiemy, że MIX 5 Pro zaoferuje nam rozdzielczość QuadHD+ i odświeżanie na poziomie 120 Hz. Xiaomi MIX 5 Pro będzie napędzany przez chipset Snapdragom 8 Gen 1 wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDRR5 oraz 256 GB pamięci masowej. Jeśli chodzi o baterię, to mówi się o pojemności 5000 mAh i obsłudze szybkiego ładowania z mocą 200 W. Chodzi więc o technologię HyperCharge, na której komercyjne wdrożenie czekamy z niecierpliwością.