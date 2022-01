Wiemy, kiedy seria Oppo Reno7 trafi na światowy rynek

Seria Oppo Reno7 zadebiutowała w Chinach w listopadzie 2021 roku. Teraz, po kilku miesiącach oczekiwania, przyszedł czas na globalną premierę. Dziś poznaliśmy jej datę.

Światowa premiera Oppo Reno7

W skład debiutującej jesienią zeszłego roku serii Reno7 wchodziły trzy telefony – model podstawowy, wariant Pro i SE. Nie wiemy jednak, czy Oppo zdecyduje się na wprowadzenie na światowy rynek wszystkich tych modeli, bo zapowiedź skupia się w zasadzie tylko na Reno7 Pro. Obecność wariantu podstawowego wydaje się oczywista, ale czy producent zdecyduje się też na wypuszczenie w świat Reno7 SE?

O tym przekonamy się już 4 lutego, bo właśnie wtedy zaplanowana jest indyjska premiera tych urządzeń. Jest to pierwszy przystanek na drodze do kolejnych krajów, w tym też do Polski. Już za mniej niż dwa tygodnie dowiemy się również, jakich cen powinniśmy spodziewać się poza Chinami.

Tymczasem przypomnijmy specyfikację Oppo Reno7 i Reno7 Pro

Oppo Reno7 wyposażony został w 6,43-calowy wyświetlacz Full HD+ OLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. W okrągłym otworze w lewym górnym znalazł się aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu umieszczono potrójną konfigurację 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix, na którą składa się jednostka główna, obiektyw ultraszerokokątny i makro.

Oppo Reno7

Producent umieścił tu procesor Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1. Bateria ma pojemnoś 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 60W. Do tego na pokładzie nie zabrakło NFC, czytnika linii papilarnych w ekranie czy Bluetooth 5.2. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.

Model Pro wyposażono w nieco większy, bo 6,55-calowy wyświetlacz. Jest to również OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nie zabrakło tutaj obsługi HDR10+, a maksymalna jasność wynosi 920 nitów. Pod względem fotograficznym konfiguracja aparatów wygląda podobnie do modelu podstawowego – aparat do selfie ma 32 Mpix, a z tyłu znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Jednostka główna ma jednak 50 Mpix, ale zastosowano tutaj matrycę Sony IMX766.

Sercem Reno7 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1200 Max 5G z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1. I w tym modelu znajdziemy baterię 4500 mAh, ale z szybkim ładowaniem 65W. Jest też czytnik linii papilarnych, NFC i Bluetooth 5.2.