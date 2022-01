Posiadacze smartfonów iPhone 13 skarżą się na różowy ekran. Co się dzieje?

Coraz więcej posiadaczy smartfonów z serii iPhone 13 zaczęło zgłaszać problemy ze swoim urządzeniem. Chodzi o zmianę koloru ekranu, który nagle robi się różowy.

Zaczęło się od postów na Weibo, ale szybko okazało się, że problem dotyczy nie tylko użytkowników w Chinach. Posiadacze iPhone’ów 13 skarżą się, że ekrany w ich smartfonach w losowym momencie zmieniają kolor.

Czytaj też: Oppo Find X5 będzie wyposażony w Dimensity 9000

iPhone 13 z dziwną usterką. Na różowy ekran nie pomaga nawet przywrócenie ustawień fabrycznych

Jak donoszą posiadacze smartfonów, ekran zmienia kolor niezależnie od wykonywanych na urządzeniu czynności. Problemowi dodatkowo towarzyszą opóźnienia, zawieszanie się iPhone’a czy automatyczne ponowne uruchamianie, na które właściciele nic nie mogą poradzić. Nie pomaga aktualizacja ani przywrócenie ustawień fabrycznych.

Zmiana koloru ekranu nie jest trwała i pojawia się jedynie sporadycznie, a na dodatek smartfony same się naprawiają po jakimś czasie. Co istotne, nawet gdy ekran jest różowy, ikony i wszelkie informacje nadal są widoczne. Problem dotyczy wszystkich modeli z serii iPhone 13.

Czytaj też: Kolejna Motorola wkracza na Polski rynek. Co oferuje moto g51 5G?

Reklama

Jak podaje użytkownik @BossLianbo na Weibo, oficjalne wsparcie Apple stwierdziło, że problem nie jest spowodowany przez sprzęt i jako rozwiązanie zaleca aktualizację telefonu do najnowszej wersji urządzenia. Ponadto firma zaleca również aktualizację wszystkich aplikacji na iPhone’a 13, aby uniknąć problemów z niekompatybilnością iOS. A co jeśli to nie pomoże? Apple doradza… wymianę urządzenia na nowe.

Wychodzi więc na to, że uniwersalnego rozwiązania brak. Być może w najbliższych dniach Apple dokładniej zajmie się tą sprawą.