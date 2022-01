Huawei wydłuża życie swoich urządzeń. O tej promocji trzeba pamiętać

Huawei postanowił ułatwić wydłużenie cyklu życia swoich smartfonów, tabletów i laptopów. Do końca roku wymiana akumulatora w tych urządzeń jest objęta promocyjną ceną.

Akumulator to dzisiaj najbardziej zużywająca się część elektroniki

Obok obudowy (choć tu zależy od użytkowania), akumulator to obecnie najbardziej zużywający się element smartfonów, tabletów i laptopów. Szybkie ładowanie, jak wygodne by nie było, z czasem zmniejsza pojemność ogniwa. Ale też jest to element, który sam z siebie z czasem traci swoje właściwości. Na pewno zauważyliście, że Wasz smartfon po dwóch latach użytkowania może nadal działać sprawnie, ale już znacznie krócej niż tuż po zakupie.

Huawei wydłuża życie swoich urządzeń. Promocja nie jest duża, ale może dać do myślenia

Do końca 2022 roku obowiązuje promocja, w ramach której można w niższej cenie wymienić akumulator w smartfonach, tabletach i laptopach Huawei. Dzięki temu możemy wydłużyć cykl życia swoich urządzeń. To informacja, z której zapewne szczególnie będą zadowoleni posiadacze smartfonów z serii P30, czy nawet Mate 20. Które nadal są bardzo chętnie użytkowane ze względu na pełny dostęp do usług Google.

W ramach promocji ceny wymiany akumulatora to:

99 zł w przypadku smartfonów,

139 zł w przypadku tabletów,

199 zł w przypadku laptopów.

Obniżka nie jest duża, bo w zależności od modelu jest to zazwyczaj kilkadziesiąt złotych. Ale ceny są na tyle dobre, że wiele osób może poważnie się zastanowić, czy nie warto byłoby odświeżyć i przedłużyć żywotność sprzętu.

Wymiany możemy dokonać w stacjonarnych serwisach Huawei, albo w ramach naprawy door-to-door, którą można zamówić na stronie internetowej, w aplikacji Huawei Wsparcie lub poprzez kontakt z infolinią.