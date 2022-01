Internet w Polsce jest coraz szybszy. Prędkość potrafi spadać… falami

W 2021 roku Internet w Polsce był aż o 42% szybszy niż rok wcześniej. Z danych Speedtest.pl wynika, że okresowo prędkość spada wraz z pojawieniem się kolejnych fal pandemii.

Prędkość Internetu w Polsce rośnie. Spada w kolejnych falach pandemii

Swoje dane Speedtest.pl opiera na 42 mln testów wykonanych przez użytkowników aplikacji oraz strony pomiarowej. Wyniki mówią jasno, Internet w Polsce przyśpiesza. Średnio o 42% w przypadku pobierania danych. W przypadku wysyłania o 30% dla Internetu stacjonarnego (do 33 Mb/s) i o 21% dla mobilnego (do 10 Mb/s). Opóźnienie spadło o 10%, odpowiednio do 23 i 34 ms.

Jako przyczyny wzrostu prędkości Speedtest wskazuje popularyzację Wi-Fi 6, przyspieszenie inwestycji spowodowane pandemią, migracje do wyższych prędkości, rozbudowę sieci światłowodowych, rozwój sieci 5G oraz wejście operatorów komórkowych na rynek sieci stacjonarnej.

W trakcie pierwszego uderzenia COVID-19 ruch w sieciach mobilnych wzrósł o 30-40%. Operatorzy przystąpili do modernizacji sieci, w tym zwiększenia ich pojemności. Ale i tak wraz z każdą kolejną falą widać, jak miała wpływ na prędkość Internetu.

Więcej światłowodów i popularyzacja Wi-Fi 6

Średnia prędkość Internetu światłowodowego jest w Polsce dwa razy wyższa niż w przypadku innych wariantów dostępu do sieci w domu. Wynosi średnio 188 Mb/s przy opóźnieniu 10ms (dwa razy niższe niż w innych technologiach).

W 2021 roku Speedtest odnotował 35% więcej pomiarów realizowanych właśnie przez Internet światłowodowy. Niestety mapka pokazująca rozbudowę sieci jasno pokazuje, że niektóre regiony zdecydowanie przebijają inne miejsca w kraju.

Coraz więcej osób korzystających z Wi-Fi 6 pokazuje, jak ogromna jest przepaść w stosunku do starszych technologii. W przypadku najpopularniejszego w Polsce Wi-Fi pasma 2,4 GHz (ponad 65% testów), średnia prędkość Internetu domowego to 23 Mb/s i 37 Mb/s dla światłowodwu. W przypadku Wi-Fi 6 to odpowiednio 366 i 512 Mb/s (!).

Przed Wi-Fi 6 jest w Polsce jeszcze daleka droga. Technologia stanowi mniej niż 1% pomiarów i najczęściej testy są wykonywane wśród klientów sieci Orange, która dostarcza kompatybilny router.

INEA i UPC z najszybszym Internetem domowym

Liderem prędkości Internetu domowego w 2021 roku była INEA, nieznacznie wyprzedzając UPC. Warto jednak zauważyć, że INEA nie świadczy usług w całym kraju, więc za najszybszego operatora ogólnopolskiego należy uznać UPC. W pewnym stopniu to również INEA stoi za sukcesem trzeciego T-Mobile, który wykorzystuje właśnie światłowodowy małopolskiego dostawcy (ale też np. Orange).

Największy wzrost prędkości w 2021 roku zanotował Multimedia (57% do 104,6 Mb/s), Netia (55% do 92,1 Mb/s), Exatel (54% do 72,6 Mb/s) oraz Orange (53% do 108,8 Mb/s).

Najszybszy światłowód w Orange

Liderem rankingu światłowodu został Orange, z nieznaczną przewagą nad konkurencją. Ciekawostką jest średnia prędkość wysyłania INEI, która… okazała się wyższa niż pobirania dnaych.

Najszybszy Internet mobilny w T-Mobile. Play nadrabia straty

T-Mobile okazał się bezkonkurencyjny jeśli chodzi o średnią prędkość Internetu mobilnego. Ostateczna przewaga nad Orange okazała się zaskakująco wysoka. Z kolei po fatalnych wynikach w 2020 roku, sporo do stawki nadrobił Play, ostatecznie wyprzedzając Plusa w 2021 roku.

Nie ma mocnych na 5G Plusa

W przypadku sieci 5G sprawa jest oczywista. Plus dysponuje jako jedyny pasmem 2600 MHz, które jest znacznie szersze niż u konkurencji operującej na wąskich blokach pasma 2100 MHz. Efektem tego są niemal dwukrotnie wyższe wyniki prędkości pobierania. Póki nie będzie w Polsce aukcji docelowych częstotliwości sieci 5G, na co ciągle się nie zanosi, ta sytuacja nie powinna się zmienić.