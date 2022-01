Japończycy połączyli autobus i pociąg. Unikalna hybryda DMV ruszyła w drogę

W siedzibie japońskiej firmy Asa Coast Railway było zapewne słychać w grudniu wystrzały szampana i to nie z racji nowego roku. Dzięki tamtejszym inżynierom Japończycy połączyli autobus i pociąg w ramach hybrydowego pojazdu DMV, który już zaczął świadczyć usługi, jako jedyny na świecie autobuso-pociąg. Swoją prezentację zaliczył w ubiegłą sobotę i oprócz przyciągnięcia turystów, ma pomóc w transporcie części populacji, która znajduje się w trudno dostępnych miejscach. To jednak nie wszystko.

Hybryda, jakiej świat nie widział już działa w Japonii. Autobus i pociąg w jednym, to przepis na oszczędność i wyższą mobilność

Asa Coast Railway zajmowało się rozwijaniem tych pojazdów (DMV) od 2002 roku i na ten moment w ich flocie znalazły się trzy egzemplarze. Na ten moment można je zobaczyć w akcji i skorzystać z ich możliwości wyłącznie u wybrzeża wyspy Sikoku. To tam będą pokonywać około 123-kilometrową trasę między miastem Kaiyō w prefekturze Tokushima, a Kōchi w prefekturze o tej samej nazwie.

Podczas gdy stworzenie pojazdów zajęło prawie dwie dekady, przez całe 10 lat trwało przygotowanie samej usługi, co podkreślał podczas prezentacji burmistrz Kaiyo i jednocześnie prezes samej firmy. Te autobuso-pociągi w praktyce przyjmują postać zmodyfikowanych autobusów napędzanych silnikiem diesla, który może przewozić 23 pasażerów wraz z kierowcą.

Warto podkreślić, że kolejność „autobus i pociąg” nie jest przypadkiem. W praktyce ten autobuso-pociąg, to bardziej autobus, do którego ktoś dodał stalowe chowane koła. Dzięki temu porusza się w tradycyjny sposób na swoich kołach, jeśli jeździ po asfalcie z prędkością do 100 km/h, ale kiedy nadejdzie czas zawitania na tory kolejowe, ujawnia swoja tajemnice.

W trybie kolejowym rozkłada swoje ukryte stalowe koła z przodu i tyłu (łącznie cztery) i podnosi przednią oś, co trwa ponoć tylko 15 sekund. W tym trybie tylne opony pozostają ciągle w kontakcie z szynami, zapewniając napęd do 60 km/h. Pomimo obecności silnika spalinowego, wedle ogłoszenia Asa Seaside Railway, takie autobuso-pociągi są oszczędniejsze w myśl zużycia paliwa i w mniejszy sposób zanieczyszczają środowisko.

Teoretycznie powinny pomimo wyższej złożoności wymagać mniej konserwacji oraz zapewniać pewnego rodzaju odporność na katastrofy naturalne, w których to autostrady lub linie kolejowe mogłyby stać się nieprzejezdne. Dodatkowo poprawiają dostępność do obszarów, do których dojazd jest utrudniony.