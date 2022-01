LEGO wyda specjalny zestaw, dzięki któremu młodzi pacjenci oswoją się z badaniem rezonansem magnetycznym

Rezonans magnetyczny (RM, lub MRI od angielskiego magnetic resonance imaging) to bardzo wszechstronna technika obrazowania medycznego, która dzięki wykorzystaniu pola magnetycznego i fal radiowych jest w stanie tworzyć bardzo szczegółowe obrazy narządów i tkanek badanego pacjenta. RM wykorzystuje się m.in. do obrazowania mózgu (nowotwory, urazy), diagnozowania stwardnienia rozsianego, uszkodzeń rdzenia nerwowego, diagnozowania chorób serca, wątroby i innych narządów.

Całe badanie trwa mniej więcej od 20 do 60 minut, co w połączeniu z wyglądem samej maszyny do rezonansu magnetycznego dla wielu pacjentów nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem. Szczególnie dla młodszych pacjentów, którzy bardzo często bywają onieśmieleni całościowym wyglądem tego badania. Erik Ullerlund Staehr, pracownik grupy LEGO zauważył ten problem i zaproponował, jak można go rozwiązać.

Maszyna do rezonansu magnetycznego z LEGO pozwoli oswoić się z tą prawdziwą

Staehr wymyślił, że dzieci kierowane na badanie rezonansem magnetycznym będą o wiele spokojniejsze, jeśli najpierw będą mogły zobaczyć miniaturową wersję maszyny zbudowaną z klocków LEGO, na której ktoś z personalu medycznego będzie mógł wytłumaczyć im jak wygląda i na czym polega całe badanie. LEGO uznało to za świetny pomysł i zapowiedziało produkcję takich zestawów. Maszyny do RM z LEGO nie trafią do sklepów, producent klocków będzie przekazywał je bezpośrednio szpitalnym oddziałom radiologii.

Czy jest to sprytna sprytna zagrywka marketingowa ze strony LEGO? Owszem. Czy dzięki niej jakość życia młodych pacjentów skierowanych na badanie RM ulegnie zmianie na lepsze? Tak, więc nie mamy chyba na co narzekać. Tak na marginesie jestem strasznie ciekawy, co zrobią kolekcjonerzy LEGO, żeby zdobyć ten zestaw. Mam nadzieję, że nic głupiego.