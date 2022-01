Marsjański krater wygląda niczym słoje drzewa. Skąd jego nietypowy wygląd

Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter dostrzegła z orbity Czerwonej Planety niecodzienny widok: krater, który przypomina przecięty pień drzewa z widocznymi słojami.

Fotografie powstały dzięki instrumentowi Color and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) który poszedł w ruch 13 czerwca ubiegłego roku. Krater znajduje się w obrębie marsjańskiej Acidalia Planitia, a jego nietypowy wygląd jest najprawdopodobniej następstwem obecności dużych ilości lodu wewnątrz.

Co ciekawe, to właśnie na równinie Acidalia Planitia rozgrywała się scena lądowania w filmie Marsjanin. Znaleziony w tym obszarze krater nie może być niestety oceniony pod kątem wieku w oparciu o jego pierścienie, tak jak ma to miejsce w przypadku drzew i ich słojów. Zaobserwowane wzory mogą natomiast dostarczyć nieco informacji o strukturze krateru i wydarzeniach, jakich był świadkiem w historii Marsa.

Jak na razie wiadomo, że krater – poza sporymi ilościami lodu – jest wypełniony osadami, które zebrały się tam przed milionami, a być może nawet miliardami lat. W jaki sposób osady miały się tam znaleźć? Jedna z hipotez zakłada, że było to następstwem zmian w nachyleniu Czerwonej Planety. Porównując tę sytuację do panującej na Ziemi możemy przypuszczać, iż nachylenie Marsa zmieniło się znacznie bardziej niż naszej planety.

Krater zaobserwowany na Acidalia Planitia jest wypełniony lodem

Jednym z następstw zmian tego nachylenia była możliwość formowania się osadów na niższych szerokościach geograficznych niż ma to miejsce obecnie. Naukowcy przypuszczają, że lodowe struktury uwiecznione wewnątrz krateru są wynikiem zmieniających się pór roku i temperatur, co prowadziło do rozszerzania się i kurczenia tamtejszego materiału kiedy temperatury rosły i spadały.

Tego typu odkrycia są ważne w kontekście kompletowania historii Marsa i szukania odpowiedzi na pytanie o to, czy kiedykolwiek występowało tam życie. Dotychczas zebrane dowody sugerują, że Czerwona Planeta była w przeszłości znacznie cieplejsza i wilgotniejsza niż obecnie. Z kolei niektóre formy życia znajdowane na Ziemi, na przykład bakterie żyjące w wysoce kwasowych wodach jeziora wulkanicznego, byłyby w stanie przetrwać w warunkach, które prawdopodobnie w przeszłości panowały na Marsie.