Motorola Frontier 22 może być pierwszym smartfonem z aparatem 200 Mpix

Po raz kolejny do sieci trafiły informacje na temat nowego flagowca Motoroli, który ma wejść na rynek jeszcze w tym roku. Nowe doniesienia potwierdzają plotki o tym, że Motorola Frontier 22 może być wyposażona w aparat 200 Mpix.

Motorola, jako pierwszy producent smartfonów na świecie, wprowadziła na rynek swój model wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragom 8 Gen 1. Wygląda na to, że firma nie ma zamiaru na tym poprzestać i już szykuje nowe urządzenie, które wyprzedzi konkurencję. Tym razem na polu mobilnej fotografii.

Motorola Frontier 22 bohaterem nowych przecieków

Frontier 22 to nazwa kodowa tego urządzenia, której na razie używamy ze względu na brak oficjalnego nazewnictwa. Smartfon pojawia się po raz kolejny w przeciekach, które zdradzają nam jeszcze więcej na jego temat. Informacje potwierdzają, że Motorola Frontier 22 ma zadebiutować jeszcze w tym roku, a niektórzy spekulują, że firma wprowadzi ją na rynek jako część serii Moto Edge 30, najprawdopodobniej jako wariant Plus.

Leakster Roland Quandt z WinFuture zdradził, że smartfon będzie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Tak jak była mowa we wcześniejszych doniesieniach, napędzić ma go ulepszony procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, który zapewne otrzyma dopisek Plus. SoC będzie podobno wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci UFS 3.1. Frontier 22 trafi na rynek z nakładką MyUX opartą na Androidzie 12.

Choć obecność ulepszonego Snapdragona jest interesującą informacją, to jednak ciekawsza wydaje się konfiguracja aparatów. Quandt twierdzi bowiem, że Motorola postawi na aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix (czujnik Samsung HP1 ) obok którego znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix i aparat makro 12 Mpix. Aparat do selfie ma natomiast mieć rozdzielczość 60 Mpix.

Przeciek wspomina też o baterii o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego 125 W i ładowania bezprzewodowego 50 W. Mówi się też o wbudowanym skanerze linii papilarnych , łączności Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, obsłudze DisplayPort 1 i DualSIM.