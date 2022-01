Motorola moto g41 w Polsce. Na pokładzie OLED i aparat z OIS

Wraz z nowym rokiem Motorola wprowadza do naszego kraju kolejne smartfony. Tym razem w Polsce zadebiutował niedrogi model moto g41. Sprawdźmy więc co oferuje i w jakiej cenie można go kupić.

Motorola moto g41 powiększa rodzinę moto g w Polsce

Smartfon moto g41 został zaprezentowany w listopadzie zeszłego roku wraz z kilkoma innymi modelami z rodziny moto g, w tym motog200 wyposażonym w Snapdragona 888+. Teraz jednak smartfon trafił na polski rynek, więc mamy okazję przyjrzeć mu się nieco bliżej i sprawdzić, czy warto rozważyć jego kupno.

Motorola wyposażyła moto g41 w procesor MediaTek Helio G85 wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Jeśli to nadal za mało, można ją rozszerzyć do 1 TB przy pomocy karty miocroSD. Bateria ma typową pojemność dla Motoroli, jest to bowiem 5000 mAh. Do tego dostajemy obsługę szybkiego ładowania z mocą 30 W. Warto tutaj wspomnieć, że ładowarka 33W znajduje się w zestawie sprzedażowym. Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych, głośnika z Dolby Atmos, NFC czy złącza słuchawkowego 3,5 mm.

Wyświetlacz OLED Max Vision ma przekątną 6,4 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania na standardowym poziomie 60 Hz. Jeśli więc chodzi o te specyfikacje, nowa Motorola wypada zwyczajnie. W czym więc tkwi jej największa zaleta? W funkcjach fotograficznych.

Mamy tu bowiem aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix z przysłoną f/1.7 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) makro 2 Mpix (f/2.4). Aparat do selfie 13 Mpix wyposażono w funkcję Dual Capture.

Ile kosztuje Motorola moto g41?

Smartfon został wyceniony na 1099 zł i można już kupić go na stronie producenta. Dostępny jest w kolorach: Meteorite Black i Pearl Gold.