Najważniejsze misje kosmiczne w 2022 roku

Astronomowie zakończyli rok 2021 z przytupem. Po licznych opóźnieniach, Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, będący owocem wspólnych prac ESA i NASA, został wystrzelony. Nasze nowe oko na Wszechświat już wkrótce zacznie „widzieć”. Na rok 2022 są zaplanowane kolejne misje kosmiczne, które przybliżą nas do upragnionego celu – załogowej wyprawy na Marsa. Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Pierwsze zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba powinniśmy otrzymać w połowie 2022 roku. To będzie ważny moment dla badań Wszechświata, mimo że sama misja wystartowała pod koniec 2021 roku. Czego jeszcze powinniśmy spodziewać się w ciągu kolejnych 12 miesięcy – oto kilka przykładów.

Misje księżycowe

Powrót ludzi na Księżyc coraz bliżej

Już w 2022 r. powinien rozpocząć się program Artemis, którego celem jest wysłanie astronautów na Księżyc w 2024 r. Najwyższy czas, bo przecież ostatni człowiek postawił stopę na Srebrnym Globie w 1972 r. Pół wieku to wystarczająco długa przerwa. Wtedy NASA użyła rakiety Saturn V, dzisiaj tworzy nową generację nośników, nazwaną Space Launch System (SLS), która w marcu zostanie przetestowana wraz ze startem Artemis 1. Będzie to bezzałogowy lot testowy statku kosmicznego Orion, który obejmie przelot 100 km nad powierzchnią Księżyca.

Przez cały 2022 rok Księżyc będzie celem różnych agencji kosmicznych. Korea Południowa ma nadzieję wystrzelić w sierpniu swoją pierwszą misję – Korea Pathfinder Lunar Orbitar. Z kolei Roscosmos wyśle w lipcu Łunę 25 w stronę południowego bieguna Księżyca – będzie to ponad 45 lat od misji Łuny 24.

Misja ExoMars

Prototyp łazika ExoMars

18 lutego 2020 r. na powierzchni Marsa wylądował łazik Perseverance, najbardziej zaawansowany pojazd jeżdżący w historii misji kosmicznych, na dodatek wzbogacony o wiropłat Ingenuity. Rok 2021 był równie dobry dla badań Czerwonej Planety, bo to właśnie wtedy wylądował tam chiński łazik Zhurong. Na Marsie robi się coraz „tłoczniej”, co nie jest dziwne, skoro tak bardzo chcemy tam wysłać załogową misję.

We wrześniu 2022 r. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z Roscosmosem wystrzeli kolejny element marsjańskiej misji ExoMars. Pierwszy – Trace Gas Orbiter – został wyniesiony na orbitę Marsa pod koniec 2016 roku. W 2022 r. na Czerwoną Planetę ma zostać wysłany łazik Rosalind Franklin, który będzie szukał śladów życia z przeszłości. Jeżeli start misji odbędzie się bez opóźnień, łazik dotrze na miejsce dopiero w 2023 r.

Misja na (16) Psyche

Psyche

(16) Psyche to jedna z większych planetoid pasa głównego, która nie jest zaliczana do żadnej rodziny planetoid. Ma nieregularny kształt i rozmiary ok. 280 x 230 x 190 km. Nie ma na niej śladów wody ani minerałów zawierających wodę – jest natomiast dużo materiału metalicznego i niewielkie ilości piroksenu. Psyche to prawdopodobnie zlepek większych ciał niebieskich, które zderzyły się z jakimś dużym obiektem podczas początków Układu Słonecznego.

W sierpniu 2022 r. NASA ma wystrzelić sondę, która jako pierwsza zbada Psyche. Do kontaktu z planetoidą dojdzie dopiero na początku 2026 r. To będzie ważny moment w eksploracji kosmosu, bo nigdy wcześniej nie byliśmy tak blisko planetoidy tej klasy – jej badania powinny dać nam nowy wgląd w zrozumienie procesów zachodzących nie tylko na kosmicznych skałach, ale także i planetach.

Sonda DART

Misja DART

Ciekawie zapowiada się także misja sondy DART, która wystartowała w listopadzie 2021 r. i do celu powinna dotrzeć pod koniec września 2022 r. Celem tym jest planetoida (65803) Didymos, należąca do obiektów NEO, która została odkryta w 1996 r. Ma średnicę ok. 800 m i ma własnego satelitę o średnicy 150 m, który został nazwany Dimorphos.

Sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) wraz z europejską sondą Hera tworzą podwójną misję kosmiczną AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment). Jej celem (poza oczywistymi badaniami układu planetoida-księżyc) jest przeprowadzenie eksperymentu mającego na celu zmianę orbity księżyca Dimorphos. Sonda DART to tzw. impaktor kinetyczny, który uderzy w księżyc planetoidy Didymos, zmieniając jego okres obiegu. Sonda Hera zbada układ po uderzeniu. Dzięki temu będziemy w stanie wyciągnąć daleko idące wnioski dotyczące wykorzystania tej technologii w przypadku wykrycia potencjalnie zagrażającej Ziemi planetoidy.

Lot testowy Starship na orbitę

Starship ma wysłać nas na Marsa

Pierwszy start statku Starship SpaceX miał odbyć się już w pierwszych tygodniach 2022 r., ale już wiemy, że termin ten nie zostanie dotrzymany. To dlatego, że Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nie wydawała pozwolenia na przeprowadzenie takiego lotu 31 grudnia 2021 r., a na kolejną decyzję trzeba poczekać do 28 lutego 2022 r. To oznacza, że Starship jest „uziemiony” co najmniej do marca. Prędzej czy później do lotu testowego musi dojść.

Zarówno sam Starship, jak i rakieta nośna Super Heavy są już ukończone. Dziewiczy lot statku, który ma zostać wykorzystany przez SpaceX do załogowej misji na Marsa, ma odbyć się w pierwszej połowie 2022 r. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, misje operacyjne mogłyby rozpocząć się już w 2023 r.