Potencjalny nowy okręt podwodny dla polskiej Marynarki Wojennej. Program Orka może sięgnąć po S-80

W Hiszpanii zakończono właśnie ważny etap dążenia do oddania na służbę nowy okręt podwodny typu S-80. Stocznia Navantia zakończyła próby postojowe z sukcesem, przybliżając swoje owiane wieloma wątpliwościami dzieło do pierwszego rejsu, który ma zostać przeprowadzony w ciągu najbliższych miesięcy. Co jednak najważniejsze dla nas, Polaków, pierwszy egzemplarz S-80 może oznaczać, że poznaliśmy właśnie potencjalny nowy okręt podwodny dla polskiej Marynarki Wojennej.

Hiszpański okręt podwodny S-80 najpewniej będzie czwartą propozycją na okręt podwodny dla polskiej Marynarki nowej generacji w ramach programu Orka

Ciągnący się w nieskończoność program Orka, o którym ostatnio ministerstwo obrony nieco ucichło, to jedno. Wiemy, że wedle planów łącznie trzy okręty podwodne, które mają zostać pozyskane w ramach tego programu od innych państw, trafią w ręce polskich marynarzy do 2034 roku. Jest więc na to jeszcze wiele czasu, który jednak tylko utrudni wybór osobom decyzyjnym w tym temacie, patrząc po tym, że właśnie najpewniej poznaliśmy kolejnego kandydata na okręt podwodny nowej generacji dla Polski.

Mierzący 80,8 metra i wypierający 3000 ton okręt podwodny S-80 z napędem typu AIP ma konstrukcyjne powiązania z okrętami podwodnymi typu Scorpène. Jest jednak dziełem opracowanym całkowicie od podstaw i nowoczesnym, który doczeka się okrętowego systemu walki opracowanego samodzielnie przez stocznię Navantia. Ta realizuje pracę nad tymi okrętami i właśnie poinformowała, że pierwszy egzemplarz tego typu Isaac Peral (S-81) trafił na wodę i przeszedł kilkudniowe testy podczas prób postojowych w stoczni w Kartagenie.

Te próby obejmowały pozostawienie okrętu na ruchomej platformie i utrzymania go na uwięzi. Pozwoliły zweryfikować prace systemu napędowego i były równoznaczne z pierwszym uruchomieniem śruby, naładowaniem akumulatorów, włączeniem zasilania systemów elektronicznych, aktywacją generatorów diesla w celu doładowania akumulatorów.

Dla Hiszpanów Isaac Peal, pierwszy okręt typu S-80, będzie sporym wyzwaniem do opanowania podczas zbliżających się testów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Wszystko przez to, że wiele z jego systemów debiutuje w tej marynarce, zwiększając wymogi stawiane przed marynarzami. Finalnie okręt ma zostać przekazany marynarce hiszpańskiej na początku 2023 roku, bo pomimo dotychczasowych niekończących się opóźnień i problemów z okrętami S-80, najwyraźniej stocznia wyszła na prostą.