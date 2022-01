Dość nieoczekiwana premiera Oppo Reno6 Lite. Co oferuje i ile kosztuje ten smartfon?

Choć mamy już za sobą premierę serii Reno7, Oppo postanowiło rozszerzyć poprzednią generację o kolejny model. To dość nieoczekiwana decyzja, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, co do zaoferowania ma Oppo Reno6 Lite.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że nie jest to całkowicie nowy smartfon. Po raz kolejny mamy do czynienia ze zwykła zmianą nazwy, bo Oppo Reno6 Lite to w rzeczywistości Oppo F19. Takie działania producentów już nas nie dziwią, jednak decyzja, że model ten wejdzie w skład serii Reno6, zamiast tej najnowszej, już tak.

Specyfikacja Oppo Reno6 Lite

Powody takiej decyzji nie są znane, więc skupmy się na tym, co na temat smartfona wiemy. Urządzenie wyposażono w 6,43-calowy wyświetlacz AMOLED, który oferuje rozdzielczość Full HD+ 1080 x 2400 pikseli i proporcje 20:9. Niestety częstotliwość odświeżania nie zachwyca, bo jest to jedynie 60 Hz. Ekran zapewnia jednak 8-bitową głębię koloru, pokrycie 92% przestrzeni DCI-P3 i 100% sRGB. Aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix został umieszczony w okrągłym otworze w lewym górnym rogu wyświetlacza. Ekran ponadto jest zintegrowany ze skanerem linii papilarnych.

Oppo Reno6 Lite to typowy średniak wyposażony w procesor Snapdragon 662 z grafiką Adreno 610. Smartfon trafi na rynek z 6 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 GB pamięci UFS 2.1. Pamięć wbudowaną można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33W. Urządzenie działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 11. Na pokładzie nie zabrakło obsługi dwóch kart SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, portu USB-C i gniazda audio 3,5 mm.

Jeśli zaś chodzi o aparaty, z tyłu znalazła się potrójna konfiguracja, która też raczej na nikim wrażenia nie zrobi. Aparat główny ma rozdzielczość 48 Mpix, a obok niego znalazł się obiektyw do makro 2 Mpix i czujnik głębi 2 Mpix.

Jak więc sami widzicie, Oppo Reno6 Lite nie zachwyca nas specyfikacją. Trochę więc dziwi cena, jaką trzeba będzie za niego zapłacić. Smartfon zadebiutował bowiem w Meksyku, gdzie kosztuje 8799 pesos, czyli ok. 1700 zł. Oppo na razie nie potwierdziło, czy możemy oczekiwać premiery też w Europie, choć w już w listopadzie plotki wspominały, że tak się stanie.