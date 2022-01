Planet Astro Slide 5G to droga próba przywrócenia smartfonów sprzed lat

Smartfony i telefony z klawiaturami QWERTY były swego czasu bardzo popularne. Nie w Polsce. Planet Astro Slide 5G to próba przywrócenia tego trendu, ale w tej cenie… To się nie uda.

Telefony i smartfony z QWERTY nie przebiły się do świadomości polskiego użytkownika

HTC Desire Z

Nie kojarzę żadnego modelu z klawiaturą QWERTY, który zdobyłby w Polsce dużą popularność. Najgłośniej mówiło się chyba o Nokii N97 (i N97 mini) oraz HTC Desire Z. Choć takich urządzeń było w Polsce sporo. Od prostszych, jak Nokia Asha 302 (jedna z najwygodniejszych klawiatur w telefonie!), przez Nokie E63, E72, po różne modele BlackBerry.

Nokia Asha 302

Choć niektóre z nich nie były przesadnie drogie, to jednak mimo wszystko nie przebiły się do świadomości polskiego konsumenta. Co innego za granicą. Wystarczy tu wspomnieć choćby Stany Zjednoczone i telefony BlackBerry. Z kolei w filmach często mogliśmy spotkać telefony Sharp z serii Sidekick.

Sharp Sidekick dla sieci T-Mobile

Odkąd klawiatury QWERTY wraz z pojemnościowymi ekranami dotykowymi, korzystanie z fizycznych klawiszy było zbędne. Szczególnie kiedy mieliśmy boom na różne metody szybkiego pisania, takie jak Swype. Smartfony z QWERTY skuteczne przeminęły, ale… pojawiła się próba ich przywrócenia.

Planet Astro Slide 5G – średnio wyposażony, piekielnie drogi smartfon z QWERTY

Planet Astro Slide 5G z pewnością można nazwać smartfonem dla zapaleńców. Nie tylko ze względu na obecność sporych rozmiarów klawiatury QWERTY, ale też kilku systemów operacyjnych. Obok Androida 11 możemy tu uruchomić Linuxa, a producent pracuje też nad wdrożeniem Sailfish OS. To zdecydowanie najjaśniejszy punkt smartfonu.

Jeśli chodzi o specyfikację to mamy tu ekran AMOLED o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości FullHD+, chroniony szkłem Gorilla Glass 3. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 800 5G, do tego 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia jej kartą microSD. Do dyspozycji mamy pojedynczy aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix z matrycą Sony, a na wyposażeniu znajdziemy też przedni aparat o rozdzielczości 13 Mpix, czytnik linii papilarnych na boku obudowy, dwa porty USB-C i gniazdo Jack 3,5mm. Całość zasila akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o moc 30W.

No i cena… Planet Astro Slide 5G mógłby być interesującą ciekawostką, ale został praktycznie zabity ceną. Ta wynosi 862 funty, czyli na dzień dzisiejszy ok 4700 zł. Jeśli taka ciekawostka kogoś zainteresuje, to sprzedaż ma ruszyć w marcu 2022 roku.