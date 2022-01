Intel ostrzega, że podkręcanie procesorów Alder Lake może się źle skończyć, podczas gdy Core i5-12490F właśnie dobił do 5,7 GHz

Ledwie 3 tygodnie po premierze Core 12. generacji z serii Alder Lake-S „bez -K”, czyli tych pozbawionych możliwości tradycyjnego podkręcania, okazało się, że w tych właśnie układach drzemie ogromny potencjał OC. Świetnym tego przykładem jest unikalny dla chińskiego rynku Intel Core i5-12490F, ale nie wszyscy współdzielą ten zachwyt z Intelem na czele. Firma ostrzegła właśnie, że podkręcanie procesorów Alder Lake, których podkręcasć się nie powinno, może się źle skończyć.

Podkręcanie procesorów Alder Lake grozi sporymi problemami, choć jest w nich ogromny potencjał

Zacznijmy od tego, co w ostatnich dniach przykuło naszą uwagę w kwestii podkręcania procesorów Core 12. generacji. Mowa o ekskluzywnym dla Chin układzie Intel Core i5-12490F, który doczekał się niesamowitego podkręcenia. Jego podstawowa konfiguracja jest bardzo podobna do Core i5-12400F i Core i5-12500, bo tak jak one, oferuje również 6 rdzeni i 12 wątków, ale bazuje na matrycy krzemowej C0 (tej samej, co np. i9-12900K), a nie H0, oferującej tylko właśnie 6 rdzeni Performance.

Czytaj też: [Aktualizacja] Wszystko, co wiemy o kartach graficznych Intel Arc. Sterownik już ze wsparciem

Przechodząc od razu do najważniejszego, jedyne różnice między tymi dwoma procesorami (Core-12490F i Core i5-12500) sprowadzają się do pamięci L3 (20 vs 18 MB), taktowania bazowego (3 GHz vs 2,5 GHz) oraz Boost (4,6 GHz vs 4,4 GHz). Zachowuje jednocześnie poziom PBP/MTP rzędu 65/117 watów i wspomniane zegary zegarów charakterystyczne dla Core i5-12500. Jednak najwyraźniej w tym dostępnym tylko w Chinach procesorze drzemie ogromny potencjał.

Czytaj też: Porównanie modułów DDR5. Czy warto przepłacać za podkręcone modele?

Jedna z prób podkręcenia objęła zwiększenia napięcia Vcore do 1,696 V i BCLK do 142,53 MHz, co pozwoliło podbić taktowanie wszystkich rdzeni z 4,6 do 5,7 GHz. Podkręcanie procesorów Alder Lake spoza serii K wymaga jedynie odpowiedniej płyty głównej, pozwalającej ustawiać parametr BCLK. Intel umywa jednak ręce od ewentualnych problemów po takim OC, co zresztą jest słuszne przez jednoznaczne podzielenie oferty przez firmę. Jak czytamy:

Procesory Intela 12. generacji non-K nie zostały zaprojektowane z myślą o podkręcaniu. Firma Intel nie gwarantuje działania procesorów w warunkach wykraczających poza ich specyfikację. Zmiana częstotliwości taktowania lub napięcia może spowodować uszkodzenie lub skrócenie żywotności procesora i innych komponentów systemu, a także może zmniejszyć stabilność i wydajność systemu Reklama – napisał Intel w komunikacie dla Tom’s Hardware.

Czytaj też: Windows 11 zmieni menadżera zadań. Spójrzcie na to, co szykuje Microsoft

Firmie jednak ewidentnie to odkrycie może przeszkadzać, bo przez nie więcej ludzi kupi tańsze procesory i je podkręci, aby uzyskać wydajność tych droższych. Przez to spekuluje się, że opcja BCLK zniknie z BIOSów płyt głównych w najbliższej przyszłości… choć tego Intel nie zrobi, prawda?