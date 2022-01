Premiera dopiero za kilka dni, a ceny GeForce RTX 3050 i tak wgniatają w fotel

W kartach GeForce RTX 3050 i Radeon RX 6500 XT pokładaliśmy ogromne nadzieje. Liczyliśmy na niskie ceny i przyzwoitą wydajność, a dzieło AMD rozczarowało nas pod tym kątem przed kilkoma dniami, jako że RX 6500 XT kupimy za 1900 zł, choć ma tylko 4 GB GDDR6 i w grach sprawdza się… miernie. Pozostaje więc wierzyć, że nadchodząca budżetowa propozycja NVIDIA odmieni ten stan rzeczy, choć przedpremierowe ceny GeForce RTX 3050 zdają się temu przeczyć.

Przedpremierowe ceny GeForce RTX 3050 nie zwiastują niczego dobrego, choć specjalnie dobrze ten model nie kopie

Wedle wczesnych testów GeForce RTX 3050 posiada wbudowane ograniczenie LHR (Lite Hash Rate), co sprawia, że moc obliczeniowa kopania Ethereum po kilku sekundach spada z 20 do 12 MH/s przy zachowaniu poboru rzędu tylko 73 watów. Po stosownej optymalizacji i utrzymaniu RTX 3050 w dobrych warunkach można liczyć na jedynie 13,66 MH/s przy 57 watach, co sprawia, że kupujący ten model z myślą o zarobku mogą czekać na zwrot inwestycji nawet dwa lata (przy obecnych cenach kryptowalut nawet dłużej).

Dla przypomnienia, karta GeForce RTX 3050 zadebiutowała podczas targów CES 2022, gdzie poznaliśmy jej specyfikację i cenę MSRP rzędu 250 dolarów (około 1000 zł w Polsce). Wydaje się to dobrym poziomem, jako że w zamian otrzymujemy połączenie 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali z procesorem graficznym GA106, który ma do zaoferowania 2560 rdzeni CUDA, 20 RT i 80 Tensor, czyli o ponad 1000 mniej jednostek FP32 w porównaniu do RTX 3060 z 3584 rdzeniami CUDA.

Wedle wczesnych testów GeForce RTX 3050 8 GB radzi sobie dobrze w grach, znacząco przewyższając Radeona RX 6500 XT (o 5-20%), ale tracąc znacznie na tle RTX 3060 (30-50%). Finalnie można dojść do wniosku, że RTX 3050, to taki GTX 1660 Ti na sterydach, bo z dodatkiem wsparcia technologii DLSS oraz Ray-Tracingu za sprawą rdzeni Tensor oraz jednostek RT.

Problem w tym, że takie możliwości mają się nijak, jak na obecne oferty, wspominające o cenie 453$, czy nawet 699$ (2800 zł) na Newegg. Jest to spowodowane przez tak zwanych spekulantów, którzy kupują karty z myślą o ich odsprzedaży w wyższej cenie i zwiastuje, że niskich cen nie powinniśmy oczekiwać nawet po dniu premiery RTX 3050, czyli 27 stycznia. Wszystko jest więc po stronie firmy NVIDIA oraz partnerów, bo jeśli uda im się sprostać wymaganiom rynku i rzeczywiście zalać go całym mnóstwem modeli, to w dobie krachu na rynku kryptowalut, ceny mogą rzeczywiście spaść z poziomu ponad 2000 zł do okolic 1500 zł.