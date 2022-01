Takiego przewodu USB jeszcze nie było. ORICO Thunderbolt 4 Data Cable przetarł szlaki dla USB4

Premiery doczekał się pierwszy tak zaawansowany przewód USB, który spełnia standardy Thunderbolt 4 oraz USB4. Odpowiada za niego firma ORICO, która z nazwą jednak nie zaszalała, stawiając na jednoznaczne ORICO Thunderbolt 4 Data Cable.

W obecnych czasach niezaznajomieni z technologią mogą łatwo naciąć się na przewody nie tyle w kwestii niższej jakości, co specyfikacji. Każdy wygląda przecież tak samo (albo bardzo podobnie) i na dodatek korzysta się z nich w identyczny sposób. Jednak to, czego nie widać na pierwszy rzut oka, zdradza zarówno kontroler obecny w złączu (nawet w USB-C jest miejsce na miniaturowe układy), jak i jakość oraz liczba wewnętrznych przewodów.

Im te dwa elementy są bardziej zaawansowane, tym lepiej dla transferu, a jeśli idzie o szczegóły, możliwości przewodów sprowadzają się głównie do ich lepszego ekranowania dla zminimalizowania interferencji i liczniejszych/grubszych przewodów sygnałowych. Stąd właśnie certyfikaty, które próbują pomóc nam w wyborze, jak również szczegółowa informacja na temat specyfikacji przewodu. Specyfikacji, która w przypadku ORICO Thunderbolt 4 Data Cable imponuje.

ORICO Thunderbolt 4 Data Cable, to pierwszy taki przewód na świecie. Wyjątkowość zawdzięcza spełnianiu standardu USB4, czyli zapewnianiu transferu rzędu 40 Gb/s

Wyjątkowość ORICO Thunderbolt 4 Data Cable sprowadza się po prostu do jego możliwości. To pierwszy przewód na rynku, który został certyfikowany przez Intela w myśl możliwości zapewniania transferu na poziomie 40 Gb/s zgodnie zarówno ze standardem Thunderbolt 4, jak i USB4. Mowa więc o zupełnie nowej generacji interfejsu, pozwalającego na przesyłanie plików z dwukrotnie wyższą prędkością od standardu Thunderbolt 2 i ośmiokrotnie od USB 3.0.

40 Gb/s pozwala obsłużyć ekrany o rozdzielczości 8K i odświeżaniu 60 FPS za sprawą wsparcia funkcji DisplayPort 1.4 Passthrough. Liczyć możemy oczywiście również na imponujące ładowanie dwustronne, dzięki kompatybilności z Power Delivery o mocy 100 watów.

Pod kątem wykonania przewód charakteryzuje się solidną obudową złączy ze stopu, nylonowym oplotem na całej długości, a jego wnętrze wytrzymuje do 10000 zgięć. W kwestii długości możecie liczyć na 30, 80 i 200-centymetrowe wersje oraz wariant standardowy oraz kątowy. Ceny wahają się od 20 do 57 dolarów, czyli od 80 do 230 zł.