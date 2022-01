Rosja rozwija pociski nowej generacji. Mają zwalczać okręty nawodne i podwodne

Rosja dozbraja się w domenie wodnej. Nie jest to wprawdzie żadne odkrycie, bo to oczywiste, że takie mocarstwo i związane z nim bezpośrednio firmy zbrojeniowe każdego dnia pracują nad niszczycielskim arsenałem, ale dziś dowiedzieliśmy się czegoś więcej. Teraz możemy być pewni, że obecnie Rosja rozwija pociski nowej generacji do zwalczania wodnych zagrożeń (zdjęcie powyżej niepowiązane).

Wedle agencji TASS Rosja rozwija pociski nowej generacji za sprawą Tactical Missile Corporation

Mam dla Was jednak dwie złe wiadomości. Po pierwsze, te informacje pochodzą z rosyjskiej agencji prasowej, co podważa ich wiarygodność, a po drugie, szczegóły dwóch opracowywanych obecnie pocisków nie są znane. Wiemy tylko tyle, że zajmuje się nimi rosyjska Tactical Missile Corporation, która opracowuje nowe bronie morskie. Zdradził to agencji jej prezes, Boris Obnosov, z okazji 20-lecia firmy w poniedziałek.

Czytaj też: Amerykańskie siły powietrzne zorganizowały pierwszy lot zdalnie sterowanym eVTOL Heaviside

Dla przypomnienia, rosyjska Tactical Missile Corporation została utworzona w marcu 2003 roku na mocy dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina z 24 stycznia 2002 roku. Korporacja stała się pierwszą w rosyjskim przemyśle obronnym zintegrowaną strukturą, która skupiła zasoby naukowe i produkcyjne dla rozwoju zaawansowanych rakiet i taktycznych systemów rakietowych. Owoce tego świat może wkrótce poznać, a przynajmniej tak wynika z wypowiedzi wspomnianego Obonosova.

Czytaj też: Antybalistyczny system THAAD zadziałał po raz pierwszy i uratował wiele istnień ludzkich

Wedle niego rosyjskie TMC pracuje obecnie nad przeciwokrętowym pociskiem nowej generacji o zwiększonym zasięgu rażenia, który może trafić nawet na skromne okręty:

W szczególności opracowujemy szybką rakietę przeciwokrętową nowej generacji o zwiększonym zasięgu i prędkości lotu, a także o zwiększonej odporności na zakłócanie. Trwają prace nad unowocześnieniem unikalnego systemu przeciwtorpedowego i okrętom podwodnym Paket-NK-E. Rozważamy możliwość zamontowania go na okrętach wojennych o małej wyporności. – powiedział agencji TAS Boris Obnosov, prezes Tactical Missle Corporation.

Czytaj też: Obejrzyjcie aktywny system ochrony ROSY w akcji. Trafił na UGV THeMIS od Milrem Robotics

To jednak nie jedyny projekt, bo obok tego pocisku przeciw okrętom nawodnym, prace trwają też nad bronią do zwalczania okrętów podwodnych:

Reklama