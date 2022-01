Jeden skan siatkówki oka pozwoli na ocenę ryzyka wystąpienia zawału serca

Naukowcy z Uniwersytetu Leeds stworzyli algorytm maszynowego uczenia się, który może analizować skany siatkówki oka wykonane podczas rutynowej wizyty u optyka lub kliniki okulistycznej i identyfikować pacjentów z wysokim ryzykiem zawału serca.

Naukowcy z Uniwersytetu w Leeds wyszli z założenia, że zmiany w naczyniach krwionośnych siatkówki mogą być wskaźnikiem większego problemu – tj. być powodowane chorobami sercowo-naczyniowymi, które mogą prowadzić do o wiele poważniejszych problemów z sercem.

Dlatego też stworzyli nowy algorytm maszynowego uczenia się i wytrenowali go, aby był w stanie wykrywać zmiany naczyń w siatkówce, które mogą zwiastować potencjalne problemy.

— Choroby sercowo-naczyniowe, w tym zawały serca, są główną przyczyną wczesnej śmierci na całym świecie i drugim co do wielkości zabójcą w Wielkiej Brytanii. Powoduje to chroniczny zły stan zdrowia i nieszczęście na całym świecie. Opracowana przez nas technika otwiera możliwości zrewolucjonizowania badań przesiewowych chorób serca. Skany siatkówki są stosunkowo tanie i rutynowo stosowane w wielu gabinetach optycznych. W wyniku zautomatyzowanego badania przesiewowego pacjenci o wysokim ryzyku zachorowania mogą być kierowani do specjalistycznych usług kardiologicznych. – mówi prof. Alex Frang, który nadzorował badanie.