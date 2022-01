Koszulka ratująca życie… i nie tylko. Dlatego właśnie warto rozwijać ubrania „smart”

W dobie wszechobecnej elektroniki to aż dziwne, że nadal nie doczekaliśmy się masowo produkowanych „inteligentnych ubrań”, czyli takich, które poza podstawową funkcją, pełnią tą „ekstra” związaną stricte z technologią. Mowa nie tyle o dosyć powszechnych już systemach ogrzewających, ile takich, które są w stanie m.in. monitorować stan naszego organizmu. Badania nad lepszymi materiałami, które to umożliwią, eksperymenty z technologią oraz prototypowanie trwa jednak od lat i jednym z przykładów tych wysiłków jest koszulka ratująca życie (potencjalnie).

Można powiedzieć, że dzięki możliwości nieustannego monitorowania oddechu, to koszulka ratująca życie

Zespół naukowców z Université Laval w Kanadzie opracował inteligentną koszulkę, która może monitorować oddech noszącej ją osoby. Taki dodatek do codziennej garderoby może być przydatny w wielu zastosowaniach, ale przede wszystkim w sporcie (do śledzenia wydolności zawodników) i medycynie z naciskiem na obserwowanie pacjentów dręczonych przez choroby układu oddechowego.

Wierzymy, że taka technologia będzie bardzo przydatna w szpitalach, w celu zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów i zapobiegania [nadmiernemu wysiłkowi] u osób aktywnych – mówi Amine Miled, profesor nadzwyczajny na wydziale inżynierii elektrycznej i komputerowej na Université Laval w Quebec City w Kanadzie.

Oczywiście oddech można monitorować już za pomocą wielu innych urządzeń, ale sprowadzenie tego do koszulki ma jedną ogromną zaletę – nie trzeba o tym pamiętać. Dodatkowo koszulki z elastycznego materiału mogą dopasowywać się do różnych typów ciała bez obniżania komfortu, czy mobilności. Jednak jest to odległa wizja, bo wymaga znaczącej minimalizacji układów elektronicznych, czego w tym przypadku zabrakło.

Opracowana przez zespół trzech naukowców/inżynierów inteligentna koszulka zawiera sieć cienkich, spiralnych anten z funkcją Bluetooth osadzonych w tkaninie. Te odkształcają się za każdym razem, kiedy noszący koszulkę wdycha lub wydycha powietrze, co pozwala na dokładne monitorowanie oddechów. Wydaje się też odporne np. na napinanie mięśni klatki piersiowej, dzięki zastosowaniu czujnika również pod żebrami (w okolicy przepony).

Informacje o każdej deformacji są przesyłane bezprzewodowo do stacji bazowej w celu analizy. W ten sposób można mierzyć i monitorować sposób oddychania danej osoby. Naukowcy przetestowali już swoją inteligentną koszulkę na ochotnikach, potwierdzając swoje domniemania, że ludzie mają bardzo różne wzorce oddychania. Te różnice zwiększają się zwłaszcza między kobietami i mężczyznami. Dla ich technologii nie jest to jednak problemem:

Przewidzieliśmy to wyzwanie, ponieważ ciało każdej osoby jest wyjątkowe. Aby to uwzględnić, inteligentna koszula została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła „wybrać”, który z jej sześciu czujników – rozmieszczonych w górnej i dolnej części tułowia, po prawej, lewej lub na środku – jest najdokładniejszy do monitorowania oddechu konkretnej osoby. Dlatego po pierwszym założeniu koszula wykonuje skanowanie czujników, aby określić, który z nich jest najodpowiedniejszy dla konkretnego użytkownika, biorąc pod uwagę jego unikalny sposób oddychania. Reklama

Ponoć kilka firm wyraziło już zainteresowanie tą technologią, ale przed jej komercjalizacją zdecydowanie jest jeszcze długa droga z miniaturyzacją całej elektroniki na czele.