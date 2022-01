Światłowód jest mniej powszechny niż nam się wydaje. Rusza współpraca Światłowód Inwestycje i Netii

Netia, w ramach Grupy Polsat Plus, nawiązała współpracę ze spółką Światłowód Inwestycje. Przedsięwzięcie pozwoli na znaczne rozbudowanie sieci światłowodowej.

Inwestycje w światłowody niezmiennie trwają. Ale trwać będą jeszcze długie lata

Inwestycje w sieci światłowodowe zdają się przebiegać dynamicznie. Idą na to miliardy złotych, co przekłada się na kolejne miliony osób w zasięgu szybkiego Internetu. Ale z drugiej strony, dla wielu osób codziennością pozostają łącza niemające za wiele wspólnego ze światłowodowymi 300, czy 600 Mb/s. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zaprezentowanego pod koniec 2021 roku wynika, że średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach Wi-Fi to 62 Mb/s. Z kolei najwyższą średnia prędkość pobierania dla sieci stacjonarnych zanotowano w Poznaniu i było to 114 Mb/s.

Raport mówi też, że (wg danych operatorów) dostęp do sieci stacjonarnej o przepustowości powyżej 100 Mb/s ma 67,9% gospodarstw domowych. Z kolei z danych UKE wynika, że dostęp do Internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s ma 4,42 mln Polaków. Co jasno wskazuje, że w tym temacie jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. I tutaj przechodzimy do spółki Światłowód Inwestycje.

Światłowód Inwestycje nawiązuje współpracę z Netią

Zgodnie z zawartą umową, Netia uzyska dostęp do sieci światłowodowej spółki Światłowód Inwestycje. Dzięki temu liczba adresów objętych siecią operatora wzrośnie o 800 tys., a pierwsze usługi z ich wykorzystaniem będą świadczone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

To jednak tylko część umowy. Dalsza część zakłada powiększenie bazy adresów do 2,4 mln w ciągu najbliższych czterech lat.

