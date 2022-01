System SmartSense debiutuje w rowerach Synapse od Canondale. Będzie chronił rowerzystów

Firma Cannondale dodała już do swojej oferty kilka rowerów Synapse ze specjalnym systemem SmartSense, który zwiększa znacząco bezpieczeństwo korzystających z nich rowerzystów. Dokonuje tego poprzez połączenie w formie jednego podsystemu świateł, radaru, zarządzającego całością systemu i akumulatora.

Rowery Synapse firmy Canondale mogą pochwalić się ciekawym systemem SmartSense

Chociaż SmartSense brzmi jak element związany z elektrycznymi rowerami, to w rzeczywistości jest przeznaczony do tych „zwyczajnych”, czy jak wielu woli „prawdziwych rowerów”. Wymaga jednocześnie bezpośredniej integracji m.in. z ramą, co sprawia, że jest dostępny wyłącznie w konkretnych rowerach Synapse firmy Canondale. Których dokładnie? Odpowiedzi na to udziela ta strona, wskazująca na pięć modeli, z czego 4 są dostępne ze zintegrowanym SmartSense, a ich cena waha się od 3300 do 9000 dolarów.

Czytaj też: Waży 18,5 kg i kosztuje 5000 zł. Zadebiutował miejski rower elektryczny Aventon Soltera

Jednak SmartSense nie jest identyczny w każdym z tych rowerów, bo tylko w trzech najdroższych (cena od 5500$) obejmuje pełen pakiet RLE, łączący czujnik ruchu Cannondale na przednim kole, zestaw świateł Lezyne oraz system radarowy Garmin Varia. Ten ostatni aktywuje się od razu, jeśli tylko dostanie sygnał od czujnika ruchu.

Radar jest umieszczony na rurze podsiodłowej i nieustannie wysyła oraz odbiera impulsy radarowe. Na ich podstawie wyświetlacz na kierownicy ostrzega rowerzystę o pojazdach zbliżających się z tyłu zarówno sygnałami wizualnymi, jak i dźwiękowymi, wspominając nawet o ich prędkości, odległości oraz liczbie.

Czytaj też: Elektryczny rower Sava E-Flash zachowuje niską cenę mimo ramy z włókna węglowego

Dodatkowo kierowcy jadący za rowerzystą są uczulani na jego obecność poprzez przyciągające wzrok miganie, czy zwiększoną jasność światła tylnego. Do ustawiania parametrów systemu służy aplikacja na smartfona, która koordynuje komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami sprzętowymi.

Reklama

Czytaj też: Firma Okai pokazała górala-marzenie ze wspomaganiem. Oto elektryczny rower EB20

Zasilanie SmartSense jest realizowane poprzez odpinany, wytrzymały akumulator litowy do montażu na dolnej rurze (pod miejscem na bidon). Niestety nie wiadomo, na jak długo wystarcza jedno ładowanie poza tym, że w trybie czuwania akumulator wytrzymuje 150 dni.