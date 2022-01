Nowa oferta T-Mobile. Nielimitowany Internet w 5G

T-Mobile pokazał nową ofertę abonamentową dla klientów indywidualnych. Jej najmocniejszym punktem jest wariant z nielimitowanym Internetem w sieci 5G. A to nie koniec dobrych informacji.

Nowa oferta T-Mobile z Internetem 5G bez limitu

T-Mobile zaprezentował dzisiaj nową odsłonę popularnych taryf XS, S, M Nielimitowany oraz L Nielimitowany. Z czego dwie ostatnie oferują nielimitowany dostęp do Internetu w sieci 5G. Ale po kolei.

Każda z czterech taryf daje dostęp do nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz MMS-ów. W taryfach XS oraz S dostajemy kolejno 8 lub 40 GB Internetu. W taryfie S w sieci 5G. W taryfie M mamy dostęp do sieci 5G bez limitu danych, ale z limitem prędkości – do 30 Mb/s. Z kolei w taryfie L mamy całkowicie nielimitowany dostęp do Internetu w sieci 5G.

Ceny podstawowe abonamentów są… rynkowe. Ale jeśli już posiadamy jakąś usługę w T-Mobile, to w ramach Korzyści dla domu dostajemy 20 zł rabatu na abonament. Wówczas ceny wyglądają naprawdę dobrze.

Rozrywka Uwolniona w taryfach M oraz L to darmowy dostęp do serwisów internetowych, m.in. BO GO, Tidal, Legimi, a także pakiety sportowe, filmowe, informacyjno-rozrywkowe czy skierowane do dzieci w Polsat Box Go. Przy zakupie dwóch abonamentów, dostęp jest wydłużany nawet do 24 miesięcy.

Czy są tu jakieś gwiazdki?

Na pewno dobrą informacją jest możliwość migracji do nowych planów w ramach istniejącej umowy. Nie trzeba ich przedłużać, a jak czytamy w komunikacie prasowym – nowe taryfy nielimitowane są dostępne dla wszystkich, a więc także obecnych klientów sieci, którzy mają już podpisane umowy abonamentowe dotyczące innych taryf.

Nowa oferta rusza 20 stycznia i nie są jeszcze dostępne regulaminy. Najważniejsze pytanie, to czy nielimitowany Internet w sieci 5G w taryfie L będzie faktycznie całkowicie nielimitowany pod względem ilości przesłanych danych oraz szybkości pobierania. Tego dowiemy się zapewne dopiero 20 stycznia.

Rabaty na urządzenia w nowej ofercie T-Mobile

W tabeli wyżej widoczne są też rabaty na urządzenia. Rabat dotyczy zakupu dowolnego urządzenia z oferty T-Mobile oraz łączy się z innymi.

Od 20 stycznia do 31 stycznia będzie można kupić Xiaomi Redmi Note 10 Pro o 200 zł taniej + zniżka w ramach nowej oferty. Maksymalnie do 500 zł taniej, wówczas cena smartfonu spadnie do 1 099 zł.

Do tego mamy prezenty dodawane do zakupu smartfonów w taryfie M oraz L: