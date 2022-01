Superwulkan ukryty od Alaską. Jak jego erupcja wpłynęłaby na losy świata?

Wygląda na to, że pod Aleutami, czyli łańcuchem wysp przynależącym do Alaski, może ukrywać się superwulkan. Wyspy te mogły powstać w związku z jego erupcją.

Ich łańcuch ma unikalną, łukowatą formację, która rozciąga się na północnym Pacyfiku w kierunku wybrzeża Rosji. To właśnie pod tymi wyspami miałby się znajdować superwulkan. W takim scenariuszu tworzyłyby one gigantycznych rozmiarów kalderę, czyli obszar powstały po erupcji wulkanu.

John Power z Alaska Volcano Observatory przyznaje, że erupcja tego hipotetycznego wulkanu mogłaby poważnie wpłynąć na losy mieszkańców całego świata. Być może takie zdarzenie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. W takim wypadku Aleuty byłyby owocem takiej erupcji, a sam wulkan najprawdopodobniej łączy sześć tamtejszych wulkanów uznawanych do tej pory za niezależne.

Superwulkan znajdujący się pod Alaską mógł dać początek Aleutom

Wśród sześciu wspomnianych wulkanów wymienia się obiekty znane jako Herbert, Carlisle, Cleveland, Tana, Uliaga i Kagamil, które prawdopodobnie znajdują się wzdłuż krawędzi znacznie większego obiektu. Skąd tego typu wieści? Badacze wzięli pod uwagę dane zebrane z użyciem niewielkich sejsmometrów, dzięki którym byli w stanie zarejestrować serię trzęsień ziemi wokół wysp.

Wygląda na to, że szczyty wulkanów występujących na terenie Aleutów tworzą kształt pierścienia. Oczywiście zebrane do tej pory poszlaki nie muszą stanowić niepodważalnych dowodów na istnienie superwulkanu ukrytego pod Alaską. A nawet jeśli takowy faktycznie się tam znajduje, to nie trzeba jeszcze kreślić czarnych scenariuszy. Inny superwulkan, ukryty pod parkiem narodowym Yellowstone, pozostaje w uśpieniu od ponad 600 tysięcy lat. Z drugiej strony, jeśli już dojdzie do jego erupcji, to możemy spodziewać się ogromnych komplikacji, które mogłyby dotknąć całego świata.