Życie na Wenus? Miliarder sfinansuje misję, która to sprawdzi

W planach jest wysłanie sondy, a następnie balona. Oba urządzenia miałyby zająć się badaniami poświęconymi wenusjańskiej atmosferze oraz potencjalnie występującym tam formom życia.

Z perspektywy życia na naszej planecie istnienie jakichkolwiek organizmów na Wenus wydaje się niemożliwe. Gdyby jednak skupić się na tamtejszych chmurach, gdzie temperatury i ciśnienie nie są tak zabójcze, jak w pobliżu powierzchni, to pojawia się cień nadziei na to, że bliźniaczka Ziemi może być zamieszkała. Jedną z poszlak w tej sprawie stanowiły wyniki badań zespołu, w skład którego wchodził polski naukowiec. Przedstawione w 2020 roku sugerowały istnienie gazu fosforowodorowego w atmosferze Wenus. Jednym z jego źródeł na Ziemi jest mikrobiologiczne życie.

I choć szybko do głosu w tej sprawie doszli sceptycy, przekonujący, iż detekcja fosfin jest najprawdopodobniej efektem błędu w pomiarach, to w kolejnych miesiącach pojawiły się kolejne intrygujące informacje. Jedną z takowych była ta o stosunkowo przyjaznym środowisku potencjalnie utrzymującym się w chmurach Wenus. Niestety, od dawna na miejscu nie znajdowały się ziemskie sondy, dlatego większość dotychczasowych hipotez i teorii opierała się na modelach bądź detekcjach sprzed lat. Przyszła jednak pora na zmiany.

Programy Wega jak i Wenera składały się z misji, które niemal czterdzieści lat temu dostarczyły informacji o nielotnych związkach chemicznych, które są niezbędne do istnienia życia. Poza tym, w atmosferze Wenus wykryto wtedy tajemniczy „absorber UV”, który w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach pochłania około 50% energii słonecznej docierającej do tej planety. Jest to szczególnie interesujące, gdy weźmiemy pod uwagę, że niektóre rodzaje bakterii i związków organicznych tworzą ten sam wzór absorpcji.

Występowanie mikrobiologicznego życia na Wenus nie jest wykluczone

Odpowiedzi na pytanie o to, czy na Wenus może istnieć życie zamierzają udzielić przedstawiciele programu Breakthrough Initiatives finansowanego rzez Jurija Milnera. W grę wchodzi realizacja co najmniej dwóch misji. Pierwsza miałaby składać się z nieco ponad 20-kilogramowej sondy wyposażonej w laser. Miałaby ona trzy minuty na wykonanie przelotu przez atmosferę Wenus i przeprowadzenie niezbędnych pomiarów. Miałyby one dotyczyć między innymi wystąpienia fluorescencji w kontakcie z organicznymi cząsteczkami, co byłoby poważnym dowodem w całej sprawie.

Ale na tym planowane przedsięwzięcia się nie kończą. Drugie zakłada wykorzystanie balona atmosferycznego, który miałby eksplorować Wenus przez kilka tygodni. W tym czasie zostaną z niego wystrzelone sondy, które opadną w różnych miejscach, tak, aby zbadać jak najbardziej różnorodne obszary tej planety. Jeśli w czasie pierwszej i drugiej misji uda się zebrać twarde dowody na możliwość występowania tam życia, to zostanie zaplanowana trzecia – najważniejsza. W jej ramach miałyby zostać pobrane próbki wenusjańskiej atmosfery, które zostałyby następnie dostarczone na Ziemię w celu przeprowadzenia skrupulatnych analiz.