Xiaomi chowa potwora. Moduł aparatu Xiaomi 12 Ultra znowu będzie ogromny

Jesteśmy po premierze serii smartfonów Xiaomi 12, ale czegoś tam zabrakło… Firma nie pokazała jeszcze tego najmocniejszego przedstawiciela serii, modelu Xiaomi 12 Ultra. Ten ponownie zaszokuje nas rozmiarem modułu aparat.

Zero kalkulacji. Moduł aparat Xiaomi 12 Ultra będzie ogromny

Xiaomi Mi 11 Ultra

Powyżej widzicie jedno z moich ulubionych zdjęć, jakie zrobiłem w 2021 roku. Jak również mój ulubiony smartfon 2021 roku. Xiaomi Mi 11 to była prawdziwa bestia jeśli chodzi o moduł aparatu. Dla wielu osób się to nie podobało. Duże, brzydkie, nieporęczne… Opinie są różne, ale musimy sobie powiedzieć jasno, że fizyki nie przeskoczymy. Jeśli aparat w smartfonie ma być dobry, musi zajmować więcej miejsca. Nie możemy przerzucić wszystkiego na oprogramowanie i agresywną obróbkę zdjęć. W końcu nie bez powodu wiele obiektywów do aparatów fotograficznych jest znacznie większych od całego smartfonu.

W sieci pojawiły się zdjęcia aluminiowej bryły obudowy nadchodzącego Xiaomi 12 Ultra. Jedno jest pewne, moduł aparatu ponownie będzie ogromny. Choć tym razem nie będzie już prostokątny, a podobnie jak miało to miejsce w Huawei Mate 40 Pro, będzie okrągły.

Xiaomi 12 Ultra – trzy aparaty po 50 Mpix każdy

Xiaomi 12 Ultra ma oferować trzy aparat, każdy o rozdzielczości 50 Mpix. Wcześniejsze rendery pokazują też czwarty aparat, zapewne będzie to czujnik głębi ostrości lub dodatkowo teleobiektyw o krótszej ogniskowej. To powinno być dobre rozwiązanie. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że szczególnie smartfonowe aparaty ultraszerokokątne najlepiej wypadają przy matrycach o wysokiej rozdzielczości. Czego idealnym przykładem jest choćby OnePlus 9 Pro.

Pewne jest, że Xiaomi 12 Ultra będzie wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz ekran AMOLED o rozdzielczości 1440p. Nie wiemy, jaka będzie jego przekątna, ale możemy być pewni, że ekran na pewno będzie duży.

Data premiery Xiaomi 12 Ultra nie jest jeszcze znana, ale dużo mówi się o I kwartale 2022 roku. Nie wykluczając premiery podczas targów Mobile World Congress pod koniec lutego.