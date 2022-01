Xiaomi wprowadza na polski rynek aż 11 nowych urządzeń

Xiaomi rozwiązał się dzisiaj worek z premierami. Firma pokazała trzy nowe odświeżacze powietrza, pięć odkurzaczy, stację dokującą dla odkurzaczy oraz słuchawki i smartwatch. Sprzętu jest dużo, więc nie przedłużamy i zmierzamy prosto do konkretów.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 w wersji podstawowej Lite oraz Pro

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Najprosztszy wariant oczyszczacza jest jednocześnie najmniejszym, o wymiarach 240 x 240 x 533 mm i masie 4,8 kg. Łączna powierzchnia filtrów to 2 m2 i mają one zatrzymywać 99,97% sierści, kurzu, pyłów, dymu, lotnych związków organicznych i cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona. Pomaga w tym 500 gramów aktywnego węgla. Polecany jest do pomieszczeń o powierzchni 25 – 43 m2, a jego wydajność to 360 m3/h. Generuje przy tym hałas poniżej 61 dB. Urządzenie na bieżąco monitoruje jakość, wilgotność i temperaturę powietrza. Sterować można nim z poziomu smartfonu, albo poprzez dotykowy panel na obudowie.

Xiaomi Air Purifier 4 Lite pojawi się w sprzedaży z lekkim opóźnieniem w cenie 799 zł.

Xaomi Smart Air Purifier 4

Wariant podstawowy jest nieco większy – 250 x 250 x 555 mm oraz minimalnie cięższy – 5,6 kg. Powierzchnia filmów to 2,4 m2, polecany jest do pomieszczeń o powierzchni 28 – 48 m2, a jego wydajność to 400 m3/h. Aktywnego węgla mamy tu więcej, bo 550 gramów.

Xaomi Smart Air Purifier 4 jest wyposażony w jonizator powietrza oraz potrafi pokazać poziom zanieczyszczeń PM2.5 oraz PM10.

Promocyjna cena oczyszczacza, w dniach 27 stycznia – 3 lutego to 949 zł. Później wzrośnie do 1 049 zł.

Xaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Wariant Pro to oczywiście jeszcze więcej i jeszcze lepiej. Czyli większa powierzchnia filtrów – 2,6 m2, więcej aktywnego węgla – 650 gramów, wyższa wydajność – 500 m3/h, większy wymiary i masa – 275 x 275 x 680 gramów i 6,5 kg.

Tutaj mamy dodatkowo ekran OLED z regulowaną jasnością, generator anionów i nieco więcej hałasu, maksymalnie do 64 dB. Wariant Pro ma też zwiększoną żywotność filtrów.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro w promocyjnej cenie będzie kosztować 1 199 zł, a po 3 lutego 1 399 zł.

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Pionowy odkurzacz o mocy aż 185 W (23% więcej niż u poprzednika) z wymiennymi końcówkami pozwala na odkurzanie podłóg, dywanów i wielu różnych powierzchni. Modułowa konstrukcja pozwala np. pozbyć się długiej rury i mamy poręczny odkurzacz np. do odkurzania wnętrza auta. Moc jest regulowana automatycznie na podstawie stopnia zanieczyszczenia zasysanego powietrza. W trybie ECO odkurzacz może pracować maksymalnie 60 minut.

Ciekawostką jest samoczyszcząca końcówka. Potrafi sama ucinać znajdujące się w niej nitki i włosy, które blokują wlot powietrza.

Odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G11 został wyceniony na 1 799 zł. I na jego premierę w sklepach jeszcze chwilę poczekamy.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite

Roboty czyszczący, który zarówno odkurza, jak i mopuje podłogi. Najprostszy wariant robota oferuje moc ssania 2 200 Pa i opiera się na nawigacji inercyjno-wizualnej. Jest kompatybilny z Asystentem Google oraz Alexą, a do tego potrafi pokonywać niskie progi i wysokości do 2 cm. Odkurzacz jest zasilany akumulatorem o pojemności 2 600 mAh.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite został wyceniony na 1 099 zł, a w dniach 27 stycznia – 3 lutego jest dostępny w cenie 959 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2

W stosunku do wariantu Lite Mi Robot Vacuum-Mop 2 oferuje bardziej zaawansowaną nawigację vSLAM. Pozwala też na wytyczanie obszarów czyszczenia i tworzenie harmonogramów sprzątania. Ma również większy akumulator o pojemności 3 200 mAh, który pozwala na odkurzenie i umycie 150 m2 podłóg na jednym ładowaniu.

Szczotka do kątów ma sześć odnóg, pojemnik na kurz mieści 550 ml zanieczyszczeń, a pojemnik na wodę ma pojemność 250 ml.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 kosztuje 1 499 zł, a w promocji do 3 lutego 1 340 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

W modelu Pro znajdziemy jeszcze lepszą nawigację opartą na czujniku Lidar. Dzięki temu robot rozpoznaje przeszkody w 3D oraz dokładniej wytycza trasy sprzątania. Co czyni go jeszcze bardziej niezależnym od użytkownika. Moc czyszczenia to 3 000 Pa, a akumulator urósł do 5 200 mAh. Pojemnik na kurz jest tutaj minimalnie mniejszy – 450 ml.

Cena promocyjna do 3 lutego wynosi 1 799 zł, a regularna 1 999 zł.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Wariant Ultra jest przeznaczony do czyszczenia możliwie największych powierzchni. Pomaga w tym stacja dokująca Auto-empty Station, która jest w stanie pomieścić aż 4 litry zanieczyszczeń. Tutaj również mamy akumulator o pojemności 5 200 mAh, co przekłada się na najdłuższą pracę oraz czujnik Lidar z dokładniejszą nawigacją oraz rozpoznawaniem przeszkód. Moc czyszczenia to w tym przypadku 4 000 Pa.

Wariant bez stacji dokującej kosztuje 2 299 zł, a ze stacją 3 398 zł. Cena promocyjna do 3 lutego to 2 999 zł. Z kolei sama stacja dokująca kosztuje 1 099 zł.

Redmi Buds 3 Lite

Redmi Buds 3 Lite to jedne ze zdecydowanie najtańszych słuchawek producenta nie będącego typowy no-namem. Oferują łączność Bluetooth 5.2, a na pojedynczym ładowaniu są w stanie grać 5 godzin. Etui ładujące wydłuża ten czas do 18 godzin. Sam pokrowiec naładujemy przez port USB-C.

Promocyjna cena słuchawek, również w dniach 27 stycznia – 3 lutego to 99 zł, a później kupimy je za 129 zł.

Redmi Watch 2 Lite

Największą nowością w Redmi Watch 2 Lite jest dodanie pulsoksymetru, pozwalające na pomiar saturacji krwi. Ekran o przekątnej 1,55 cala ma teraz wyższy stosunek powierzchni do powierzchni obudowy i wyświetla obraz i rozdzielczości 320 x 360 pikseli. Na wyposażeniu mamy też pomiar tętna, akcelerometr, żyroskop, kompas i wbudowany GPS. Na pojedynczym ładowaniu zegarek może działać do 10 dni (akumulator 262 mAh).

Promocyjna cena wynosi 299 zł, a po 3 lutego zegarek kupimy za 339 zł.