Xiaomi znacznie ulepszy wyświetlacze w Mix Fold 2

Składanych smartfonów przybywa. Kolejni producenci wypuszczają na rynek swoje pierwsze modele, podczas gdy inni szykują pracują już nad kolejnymi generacjami swoich urządzeń. Jednym z nich jest Xiaomi, który, wedle nowych doniesień, planuje spore ulepszenia w swoim Mix Fold 2.

Grudzień przyniósł nam premiery kolejnych składanych urządzeń, tym razem od Oppo i Huawei. Za nami też debiut pierwszego „składaka” od Honor, a przecież to zaledwie początek roku. W następnych miesiącach rynek składanych urządzeń również zostanie powiększony, w końcu Samsung pracuje nad nową generacją galaxy Z Fold i Z Flip, a Xiaomi nad Mix Fold 2, o którym właśnie dowiedzieliśmy się nowych szczegółów.

Xiaomi Mix Fold 2 przyniesie spore ulepszenia w zakresie wyświetlaczy

Na razie o tym modelu nie wiemy zbyt wiele, bo przecieki na jego temat dopiero zaczęły się pojawiać. Mówi się, że Xiaomi wyposaży go w SoC Snapdragon 8 Gen 1, co akurat nie dziwi zważywszy, w końcu Mix Fold 2 będzie flagowcem. Nowe doniesienia wskazują, że smartfon będzie wyposażony w ekran wewnętrzny o rozdzielczości 2K z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Taką samą będzie oferował ekran zewnętrzny. To spore ulepszenie, bo Mix Fold obsługiwał częstotliwość 60 Hz.

Mix Fold 2 ma być podobny do właśnie ogłoszonego Honor Magic V w dość istotnym aspekcie. Chodzi o proporcje ekranu. Wewnętrzny wyświetlacz ma być bardziej kwadratowy, przez co ten zewnętrzny będzie bardziej użyteczny, gdyż jego proporcje będą zbliżone do tych w normalnych smartfonach. Dokładniej, w Magic V ekran zewnętrzny ma 21:9, a rozkładany 10,3:9, czyli po 21:9 po obu stronach. Dodatkowo Xiaomi ma również ulepszyć zawiasy, wprowadzając ich nowy projekt, który znacząco poprawi zgięcie i wytrzymałość urządzenia.