Tak zaawansowanego wideorejestratora świat nie widział. Nextbase iQ wykorzystuje SI oraz chmurę

Po przetestowaniu dziesiątek modeli wideorejestratorów miałem wrażenie, że ich świat zatrzymał się w miejscu i w dobie coraz bardziej zaawansowanych samochodów producenci dążą tylko do obniżenia ich ceny i poprawiania łączności z telefonami. Jednak Nextbase iQ udowodnił mi, że nawet wideorejestratory mogą przeżyć rewolucję z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań. Nie miałem wprawdzie okazji go sprawdzić, ale na papierze i w zapowiedziach zapowiada się na kawał świetnego sprzętu. Ceny jeszcze nie znamy, ale pewne jest, że Nextbase iQ będzie kosztował grubo ponad 1500 złotych.

Obecny rynek wideorejstratorów nie rozpieszcza nas zbytnio w myśl zaawansowania technologicznego. Mamy wprawdzie coraz częściej dostęp do aplikacji na telefon i nawet pewnego rodzaju inteligentnych funkcjach (70mai A800), ale podczas gdy w półce cenowej do 1000 zł dąży się do poprawy jakości nagrań i zapewnieniu dwóch kamer jednocześnie, to w tej wyższej sprawy nabierają innego obrotu. Nextbase iQ podkreśla to z nawiązką, jako zdecydowanie najbardziej zaawansowany wideorejestrator, który wkrótce wejdzie na rynek.

Nextbase iQ, to nie tylko zaplecze technologiczne i funkcje, ale też jakość z wysokiej półki. Producent mówi, że jest niczym „czarna skrzynka”

Nextbase iQ wyróżnia się już na starcie, jako że obejmuje dwa moduły. Jeden nagrywa to, co dzieje się za naszym samochodem (w jakości 1440p), a drugi to, co przed nim (w 4K) i w kabinie (1440p). O jakość nie powinniśmy się więc specjalnie bać i to nawet po zmroku. Ten wewnętrzny moduł wykorzystuje dodatkowo diody podczerwone, nieustannie podglądając stan kierowcy i w razie potrzeby upomni go o należyty odpoczynek, jeśli będzie prowadził w niebezpieczny sposób.

Jego łączność jest realizowana poprzez NXT Dual Link Wi-Fi albo sieć komórkową 4G, a za odczytywanie dokładnej lokalizacji odpowiada wbudowany GPS. Dzięki temu połączeniu właściciele mogą podejrzeć to, co „widzi” wideorejestrator będąc na drugim końcu świata, dzięki aplikacji, która będzie również ich alarmować, kiedy np. coś stanie się w otoczeniu samochodu. Parkingowe stłuczki wykryje i uwieczni zawsze, mogąc nawet zapisać potrzebne dowody w chmurze, dzięki łączności z siecią.

Podczas jazdy Nextbase iQ dokładnie określa prędkość innych pojazdów i pieszych oraz odległość do nich z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Producent chwali się też szeregiem innych funkcji, wśród których wyróżnia się zwłaszcza możliwość udostępnienia nagrania w czasie rzeczywistym swojej bliskiej osobie.

Witness Mode (tryb świadka) umożliwia natychmiastowe, aktywowane głosowo nagrywanie bez używania rąk, przesyłanie nagrań do chmury i ich udostępnianie — dzięki temu kierowcy w najtrudniejszych chwilach mogą polegać na bezpiecznym materiale dowodowym.

umożliwia natychmiastowe, aktywowane głosowo nagrywanie bez używania rąk, przesyłanie nagrań do chmury i ich udostępnianie — dzięki temu kierowcy w najtrudniejszych chwilach mogą polegać na bezpiecznym materiale dowodowym. Live View (widok na żywo) zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do samochodowego systemu kamer z dowolnego miejsca na świecie.

zapewnia dostęp w czasie rzeczywistym do samochodowego systemu kamer z dowolnego miejsca na świecie. Native Voice Control (natywny system sterowania głosowego) umożliwia kierowcom szybkie, intuicyjne i precyzyjne wydawanie poleceń sterujących różnymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy, a oczu od drogi.

umożliwia kierowcom szybkie, intuicyjne i precyzyjne wydawanie poleceń sterujących różnymi funkcjami bez odrywania rąk od kierownicy, a oczu od drogi. Emergency SOS (ESOS) — Nextbase to jedyna marka kamer samochodowych, które, począwszy od serii 2, automatycznie powiadamiają służby ratunkowe, przekazując dane lokalizacji i inne ważne informacje w razie poważnego wypadku

Nextbase to jedyna marka kamer samochodowych, które, począwszy od serii 2, automatycznie powiadamiają służby ratunkowe, przekazując dane lokalizacji i inne ważne informacje w razie poważnego wypadku Driver Aware (DMS) to inteligentny system monitorowania kierowcy zapobiegający rozproszeniu uwagi lub przysypianiu podczas jazdy

to inteligentny system monitorowania kierowcy zapobiegający rozproszeniu uwagi lub przysypianiu podczas jazdy Vehicle Aware (ADAS) to zaawansowany system asysty kierowcy, który monitoruje drogę i samochody z przodu, ostrzegając przed zagrożeniami ze strony pojazdów i pieszych przy użyciu technologii orientacji przestrzennej Nextbase Spatial Awareness Technology

Po zapoznaniu się z tymi szczegółami Nextbase iQ łatwo uwierzyć w słowa Richarda Browninga, dyrektora do spraw marketingu sprzedaży firmy Nextbase. Ten twierdzi, że model iQ nie ma sobie równych i trudno temu zaprzeczyć. Przynajmniej patrząc na to, co ma do zaoferowania „na papierze”.

