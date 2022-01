W kosmos polecą ziemscy wysłannicy. Naukowcy mają plan na taką misję

Philip Lubin i Joel Rothman z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara przedstawili na łamach Acta Astronautica swoje rozważania w zakresie wysłania w przestrzeń kosmiczną żywych istot.

Celem takiego lotu miałaby być najbliższa Ziemi gwiazda inna niż Słońce, czyli Proxima Centauri. Jak nietrudno się domyślić, największym wyzwaniem w takiej sytuacji byłaby ogromna odległość. Na przykładzie misji sond Voyager widzimy, że ludzkość jest w stanie wysłać swoje statki na dystans liczony w miliardach kilometrów, by opuścić tzw. heliosferę. Niestety, obie sondy potrzebowały do osiągnięcia tego celu około 40 lat. Gdyby kontynuowały swoją podróż z dotychczasową prędkością, to dotarcie do Proxima Centauri zajęłoby im ponad 80 000 lat.

Jak więc przeprowadzić taki lot? Paliwo rakietowe w formie napędu odpada, ponieważ nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości energii, aby rozpędzić statek do odpowiedniej prędkości. Z pewnością potrzebne będzie zaprojektowanie takiego napędu, który będzie zdolny nie tylko do zapewnienia wysokiej prędkości, ale również siły pędu zdolnej do popychania statków o dużej masie.

Zanim tak się stanie, pozostaje nam wysyłanie znacznie mniejszych obiektów. Obecnie w grę wchodzi wykorzystywanie statków o masie rzędu jednego grama. Trudno sobie wyobrazić, by na ich pokładzie mogło się znaleźć coś o imponujących gabarytach, lecz naukowcy sugerują, iż całkiem niezłymi pasażerami mogłyby być… nicienie. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o przedstawicieli gatunku C. elegans. Są oni niewielcy a przy tym świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju eksperymentów.

Wysłanie w kosmos ludzi nie jest obecnie możliwe, jeśli mówimy o lotach międzygwiezdnych

C. elegans trafiły już między innymi na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wyróżniają się zdolnością do przetrwania nawet mimo zatrzymania niemal wszystkich funkcji metabolicznych. Dzięki temu można byłoby je umieścić w takim stanie na czas podróży, która dzięki osiągnięciu 20-30% prędkości światła byłaby stosunkowo krótka. W trasie naukowcy mogliby natomiast monitorować ich kondycję.

Czy istnieje ryzyko biologicznego skażenia obcych planet przy pomocy ziemskich form życia? Jak przekonują autorzy, nie jest to możliwe, ponieważ nasza sonda spłonęłaby w atmosferze takiego obiektu bądź uległaby zniszczeniu po uderzeniu w jego powierzchnię. A skoro taka podróż miałaby jednostronny charakter, to nie pojawiłoby się ryzyko dotarcia na Ziemię niechcianych pasażerów.