Co dzieje się ze sprzętem nowej generacji dla polskich żołnierzy? Informacje o ZISW Tytan

W 2007 roku rozpoczęto prace nad projektem, mającym zapewnić żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej Indywidualny System Walki Tytan. Po ośmiu latach przystąpiono do przygotowania projektu technicznego i choć plan obejmował realizowanie dostaw w 2017 roku, to właśnie mamy 2022 rok i tych dostaw na horyzoncie jeszcze nie widać. To więc dobry moment, aby zadać pytanie, co dzieje się ze sprzętem nowej generacji dla polskich żołnierzy.

Projekt Tytan, to nie jakieś tam dążenie do stworzenia nowego munduru i wyposażenia. Wprawdzie będą to główne jego elementy, ale przystosowane do nowoczesnego standardu i znacząco ulepszone. Celami projektu było opracowanie nowego kamuflażu, oporządzenia taktycznego, mundurów nowej generacji i kompleksowej modernizacji wyposażenia indywidualnego w myśl dostosowania go do najnowszych standardów.

Mają więc być zbroje, chroniące przed pociskami i poprawiające wygodę oraz mobilność żołnierza. Zaawansowany osprzęt do nieustannego podglądania otoczenia w każdych warunkach, czy funkcjonowania nawet na skażonym polu walki. Wszystko to z najnowszymi systemami łączności, dostępem do pokładowego magazynu energii elektrycznej na cały ten osprzęt i wagą na poziomie 23 kilogramów.

Obecny stan Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki Tytan jest ponoć na etapie prototypu i obecnie trwa drugi etap programu oraz prace rozwojowe

Tak przynajmniej wynika z informacji ujawnionych przez Defence24. Ten serwis opierwa swoje informacje na wypowiedziach podsekretarza stanu, Wojciecha Skurkiewicza z Ministerstwa Obrony Narodowej. Według niego drugi etap programu ZISW Tytan jest równoznaczny z „opracowaniem projektu technicznego oraz przeprowadzeniem badań poszczególnych elementów składowych oraz kompletnego systemu”. Pozostaje tylko pytanie, czy oznacza to gotowość do użytku przez żołnierzy, czy przeprowadzania bardziej laboratoryjnych testów,

Wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, że cały system Tytan składa się z łącznie 104 elementów składowych, a we wrześniu prace wymagały wprowadzenia tylko kilku drobnych zmian w zakresie ubrania ochronnego. Wtedy problem rozbijał się o wykorzystywany do produkcji materiał, a raczej braku brak spełniania przez niego konkretnych wymogów. Zapowiadało to wprawdzie sporą przeszkodę w procesie rozwoju ZISW Tytan.

Tę przeszkodę jednak najwyraźniej przeskoczono, a raczej wyeliminowano, obniżając wymagania co do parametrów tego materiału. Chociaż nie znamy dat zakończenia prac, to właśnie dzisiejsza informacja sugeruje, że prace nad prototypami zostały ukończone. Jednak już we wrześniu Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej stwierdził, że większość elementów ZISW Tytan jest gotowa i już została przetestowana.