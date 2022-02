Czy adapter SO-DIMM do DIMM dla DDR5 może rozwiązać problem niskiej dostępności DDR5?

Nie tak dawno padł nowy rekord podkręcania DDR5, zbliżając nas do poziomu DDR5-10000, a pod koniec stycznia wspominaliśmy, że zaszły zmiany na rynku DDR5, które zwiastują poprawę sytuacji. Dziś nadal najtańsze oferty na DDR5 dotyczą 8 GB wariantów za 500 zł i 16 GB za około 800, podczas gdy DDR4 o takiej pojemności kupimy już za kolejno 150 zł i 280 zł. Różnica jest ogromna, ale problem niskiej dostępności DDR5 i tym samym wyższych cen, można spróbować obejść małym „obejściem”, stosując adapter SO-DIMM do DIMM dla DDR5.

W Polsce dostępność DDR5 leży zarówno w formacie SO-DIMM, jak i DIMM, ale zamówienia można składać w sklepach innych krajów. Może więc czas kupić laptopowe DDR5 zza granicy?

W sieci sklepów w Japonii można już kupić adapter SO-DIMM do DIMM dla DDR5, jak potwierdzają informacje z Akiba PC Hotline. To mały i konstrukcyjnie prosty kawałek laminatu o długości tradycyjnego modułu DDR5 z myślą o komputerach stacjonarnych, który umożliwia (ponoć) bezproblemowy montaż mobilnych modułów DDR5 (SO-DIMM) do stacjonarnych platform z gniazdami DIMM. Warto tutaj przypomnieć, że firma ASUS może jeszcze zapewnić nam lepszą alternatywę, pozwalając montować DDR4 na płytach z DDR5… o ile przekuje swój prototyp na rzeczywisty produkt.

Sam adapter JET-5669AA służy jako rozwiązanie awaryjne w przypadku braku pamięci DDR5, ponieważ DDR5 SO-DIMM są pozornie łatwiejsze do upolowania. Warto tutaj podkreślić słowo „awaryjne„, bo samo w sobie JET-5669AA, to nie żaden specjalny adapter, a urządzenie przeznaczone dla sprzedawców do testowania modułów pamięci DDR5 SO-DIMM w gniazdach DIMM.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby używać go jako przejściówki do czasu, aż DDR5 DIMM będą dostępne w lepszej cenie i specyfikacji. Wtedy pozostanie tylko pozbyć się SO-DIMM, które są odpowiednio mniejsze i komunikują się z PC za sprawą nie 288, a 262 pinów. W przypadku JET-5669AA w grę wchodzi sześciowarstwowy laminat zgodny ze specyfikacją JEDEC MO-337A dla konstrukcji SO-DIMM, który obsługuje moduły pamięci o szybkości transmisji danych powyżej DDR5-4800.

Cena za takie obejście problemu dostępności DDR5 wynosi 25 dolarów, czyli łącznie około 200 złotych za konfigurację dwumodułową. Nie jest to więc specjalnie tanie, ale dla poszukujących możliwie najtańszej opcji, postawienie na SO-DIMM i adapter, a nie DIMM może być często ciekawym rozwiązaniem.