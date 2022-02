Chipy dla Europy – nowa inicjatywa ma uniezależnić i wzmocnić kraje UE w sferze technologii

Pandemia udowodniła Unii Europejskiej, że pomimo zszarzania tak wielu państw, jesteśmy (jako kraje członkowskie) daleko za Ameryką Północną, Chinami i Koreą Południową w podstawowej kwestii technologii – produkcji układów półprzewodnikowych. Dlatego teraz Komisja Europejska postanowiła zająć się problemem, który unieruchomił działalność setek fabryk, znacząco zwiększył koszty produkcyjne i ograniczył podaż produktów. Spróbuje tego dokonać w ramach m.in. inicjatywy Chipy dla Europy, mającej zapewnić suwerenność technologiczną Europy.

Europejski akt w sprawie chipów przedstawiony. Ma wspomóc Europę w uzależnieniu się od światowych gigantów w produkcji półprzewodnikowych układów

Powiedzieć, że Europa przespała technologiczną rewolucję, to jakby nie powiedzieć nic. Do tej pory nie mieliśmy z tym problemu – firmy czerpały układy półprzewodnikowe z zagranicznych fabryk, płacąc za ich transport i produkcję partnerom w odległych państwach. Nikomu to nie przeszkadzało… aż wybuchła pandemia. Ceny transportu znacząco wzrosły, czas realizacji zamówień wydłużył się, a skoncentrowanie światowej produkcji praktycznie w jednym rejonie, odbił się na produkcji w skali całego świata.

Kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej, a tym samym pracujące w nich firmy, uniknęłyby tego, gdybyśmy tutaj, w Europie mieli własne fabryki układów półprzewodnikowych. Te nie są tylko domeną komputerów, czy telefonów, ale tak naprawdę wszystkiego, co można podpiąć pod „dzieło technologiczne”. Mowa nawet o mikserach, czy prostych kalkulatorach, bo tak się składa, że zbudowaliśmy nasz świat na technologii, a podstawą dla niej są układy logiczne.

Europejski akt w sprawi chipów, którego częścią jest inicjatywa Chipy dla Europy ma sprawić, że Europa stanie się z czasem niezależna względem innych państw. W tym celu Komisja Europejska przedstawiła dziś kompleksowy zestaw środków, mających zapewnić Unii bezpieczeństwo dostaw, odporność i wiodącą pozycję technologiczną w zakresie technologii i zastosowań półprzewodników w formie zarówno transformacji cyfrowej, jak i ekologicznej.

Ten ruch ma zagwarantować, że kraje Unii Europejskiej będą dysponować niezbędnymi narzędziami, umiejętnościami i możliwościami technologicznymi. Wszystko po to, aby stać się liderem w tej dziedzinie, nie tylko pod względem badań i technologii, lecz również projektowania, produkcji i pakowania zaawansowanych układów scalonych, co pozwoli zabezpieczyć dostawy półprzewodników i zmniejszyć zależność Unii od innych państw.

W dokumentacji wyszczegolniono następujące elementy aktu: