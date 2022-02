Nowe obiektywy Canon RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM. Sprzęt dla prawdziwych snajperów

Canon wprowadza na rynek nowe obiektywy RF 800 mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM. Dzięki tak długim ogniskowym możliwe będzie fotografowanie z odległości nawet 400 metrów.

Nowe obiektywy Canona sięgną rekordowo daleko

Na rynku mamy już konstrukcje o ogniskowej 800mm, ale 1200mm to najdłuższy tego typu obiektyw. Dodatkowo oba szkła są kompatybilne z telekonwerterami RF 1,4x oraz RF 2x. Co pozwoli wydłużyć ogniskową większego obiektywu aż do 2400mm i fotografować z odległości ponad 400 metrów.

Obie konstrukcje są odporne na czynniki zewnętrzne. Do tego mamy tu powłokę fluorową, która zapobiega przyklejaniu się oleju, wody i kurzu do przedniej soczewki. A skoro przy niej jesteśmy, to dodano tu również powłokę refleksyjną pochłaniającą promienie podczerwone.

Czytaj też: Wyciekło zdjęcie ładowarki 200 W od realme

Specyfikacja Canon RF 800mm F5.6L IS USM

Mniejszy z nowych obiektywów waży 3,14kg. Jego długość to 432mm, a maksymalna średnica 163mm. Wykorzystuje filtry o średnicy 52mm. Układ optyczny składa się z 26 elementów w 18 grupach (2 soczewki fluorytowe, 1 soczewka Super UD, 1 soczewka UD).

Obiektyw oferuje 9-listkową przysłonę przesuwaną o 1/8 stopnia. Nie zabrakło 5-osiowej stabilizacji obrazu, która pozwala wydłużyć czas naświetlania o 4,5 stopnia. Minimalna odległość ostrzenia to 2,6m, a pole widzenia wynosi 3,05 stopnia.

Czytaj też: Pierwszy pacjent na świecie otrzymał rewolucyjny implant wzroku. Oto nadzieja dla niewidomych

Specyfikacja RF 1200mm F8L IS USM

Większy obiektyw jest sporo dłuższy – 537mm oraz ma większą maksymalną średnicę – 168mm. A przy tym nie waży dużo więcej, bo jego masa wynosi 3,34kg. Tutaj również mamy konstrukcję składającą się z 26 elementów w 18 grupach.

Podobnie jak w wariancie 800mm mamy tu 5-osiową stabilizację obrazu i 9-listkową przysłonę. Minimalna odległość ostrzenia obiektywu to 4,3m, maksymalne powiększenie 0,29, a kąt widzenia 2,05 stopnia.

Nie znamy jeszcze polskich cen obiektywów, natomiast oficjalne wynoszą 16 999 dolarów za wariant 800mm oraz 19 999 dolarów w wersji 1200mm.