Wyciekło zdjęcie ładowarki 200 W od realme

Zaledwie dwa dni temu pisaliśmy Wam o ogłoszeniu realme. Firma zapowiedziała bowiem, że podczas Mobile World Congress (MWC) 2022 zaprezentuje nam „najszybszą na świecie technologię ładowania smartfonów”. Teraz poznajemy na ten temat kolejne szczegóły.

Wyciekło zdjęcie ładowarki 200W od realme

Pisząc Wam o ogłoszeniu realme, zastanawialiśmy się, jak szybkie ładowanie ma zamiar wprowadzić producent. Źródła nie były zgodne w tym temacie, spekulując, że może być to 170 lub 190 W. Niektórzy sądzili, że może chodzić nie tyle o samą moc, co prędkość ładowania. Wówczas realme nie musiałoby przebijać technologii Xiaomi HyperCharge, umożliwiającej ładowanie smartfona z mocą 200 W, a jedynie pobić sam czas, w jakim został naładowany smartfon. Dla przypomnienia, napełnienie baterii 4000 mAh zajęło Xiaomi 8 minut.

Dziś jednak na ten temat możemy powiedzieć znacznie więcej, gdyż do sieci wyciekło zdjęcie ładowarki obsługującej moc 200 W (napięcie wyjściowe 20 V i prąd 10 A). Ma ona kod modelu VCK8HACH i wspiera technologię USB Power Delivery, ograniczone jednak do 45 W. Wygląda więc na to, że realme przebiło nasze oczekiwania i bardzo wysoko podniosło poprzeczkę. Tylko czy producentowi uda się spełnić obietnicę i wydrzeć Xiaomi „najszybsze ładowanie na świecie”?

Odpowiedź na to poznamy zapewne dopiero za kilka dni, a dokładniej 28 lutego, bo właśnie wtedy realme zaprezentuje swoją nową technologię. Oczywiście sama prezentacja nie oznacza, że tak szybkie ładowanie od razu trafi do smartfonów. Co prawda podczas wydarzenia będzie miał swoją premierę realme GT 2 Pro, jednak w nim nie znajdzie się tak szybkie ładowanie. Możliwe jednak, że producent ogłosi nam jakieś szczegóły wdrożenia tej technologii na rynek. Zresztą, na Xiaomi HyperCharge 200 W w smartfonach też nadal czekamy, choć podobno już niedługo, bo mówi się o rozpoczęciu masowej produkcji w okolicach czerwca tego roku.