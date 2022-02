Już za tydzień realme przedstawi „najszybszą na świecie technologię ładowania smartfonów”

Firma realme zapowiedziała dzisiaj, że podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2022 przedstawi nie tylko swój najnowszy smartfon, ale także zupełnie nową technologię ładowania. Co ważne, ma być ona najszybsza na świecie.

Wyścig o najszybciej ładujący się smartfon trwa. Teraz dołącza do niego realme

Jedną z rzeczy, które producenci smartfonów starają się na bierząco ulepszać i rewolucjonizować, jest technologia ładowania. O ile w kwestii pojemności baterii niewiele się w ostatnich latach zmieniło, tak szybkość jej ładowania stale rośnie. Niedawno pisaliśmy Wam, że Xiaomi już testuje ładowanie 150W, a teraz wygląda na to, że również realme ma coś w tym temacie do powiedzenia.

Zapowiedziano bowiem, że za tydzień, 28 lutego, podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2022, realme zaprezentuje „najszybszą na świecie technologię ładowania smartfonów”. Tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, co dokładnie zobaczymy? Z tych słów wynika, że technologia będzie nie tylko szybsza od obecnej oferowanej przez realme (UltraDart 125 W, które jednak nigdy nie pojawiło się w żadnym smartfonie producenta), ale również od… każdej innej? Oznaczałoby to więc, że producent musiałby przebić Xiaomi HyperCharge, rozwiązanie ładujące z mocą 200 W i pozwalające w pełni naładować baterię 4000 mAh w zaledwie 8 minut.

Plotki mówią nam jednak, że realme pokaże technologię szybkiego ładowania z mocą 150 W lub 170 W, by przebić Infinix i jego ładowanie 160 W. Oczywiście istnieje też inna opcja, bo przecież producent może zaoferować ładowanie z mniejszą mocą, ale za to szybsze, które napełni baterię w krótszym czasie. Jest też możliwość, że chodzi o rozwiązanie, które znajdzie się od razu w smartfonie, a nie będzie tylko „pokazem”. Na razie na ten temat konkretów brak i zapewne będziemy musieli poczekać do 28 lutego, by dowiedzieć się szczegółów.