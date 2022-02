POCO F4 GT już wkrótce zawojuje światowy rynek

Xiaomi zaprezentowało w Chinach Redmi K50 Gaming Edition, więc pozostaje nam czekać na jego globalna premierę. I tak jak miało to miejsce z gamingowym wariantem Redmi K40, znów będziemy mieli do czynienia ze zmianą nazwy, tym razem na POCO F4 GT.

Redmi K50 Gaming Edition rozszedł się jak ciepłe bułeczki, bo chyba inaczej nie można tego określić. Po premierze w Chinach, podczas pierwszej sprzedaży typu „flash sale” sprzedano 70 tysięcy egzemplarzy tego smartfona, co wygenerowało przychód w wysokości 54 mld dolarów. Spodziewać się można, że smartfon poza Chinami zarobi jeszcze więcej, choć będziemy musieli szukać go na półkach pod zmienioną nazwą. To jednak nie powinno nikogo dziwić, to samo stało się przecież z Redmi K40 Gaming Edition.

Redmi K50 Gaming Edition zadebiutuje na globalnym rynku jako POCO F4 GT

Potwierdzenie tego zostało znalezione w kodzie Mi przez serwis Xiaomiui. Wedle ich ustaleń, w Indiach, a potem na całym świecie, nowy gamingowy Redmi K50 będzie znany pod nazwą POCO F4 GT. Biorąc pod uwagę słowa szefa POCO India, wedle których następca F3 GT będzie kosztował poniżej 50 000 rupii (ok. 2680 zł, ale w Chinach jego cena wynosi w przeliczeniu nieco ponad 2000 zł), może się okazać, że nowy POCO będzie najtańszym smartfonem napędzanym przez SoC Snapdragon 8 Gen 1 na świecie. Są to oczywiście jedynie przypuszczenia, które potwierdzą się podczas oficjalnej premiery. Jej data nie jest nam jeszcze znana, choć spodziewamy się, że stanie się to już niedługo. Nie wiemy też, czy ostatecznie urządzenie zawita też do Polski.

Redmi K50G will launch as POCO F4 GT (known but confirmed by MiCode) pic.twitter.com/rN4mz7bSPD — xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) February 17, 2022

Na Redmi K50 Gaming Edition/POCO F4 GT warto jednak czekać, bo Xiaomi wyposażyło ten model naprawdę świetnie. To w sumie nie dziwi, bo stworzono go głównie z myślą o mobilnych graczach. najnowszy procesor od Qualcomm wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci LPPDDR5 RAM i 128 lub 256 GB pamięci na dane UFS 3.1. Bateria ma pojemność 4700 mAh, jednak obsługuje rekordowo szybkie ładowanie z mocą 120W.

Ekran OLED ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Przed zarysowaniami i uszkodzeniami chroni go szkło Gorilla Glass Victus. Tak jak mogliśmy się spodziewać, pod względem fotograficznym Redmi K50 GE nas nie zachwyca, bo potrójna konfiguracja składa się z sensora głównego 64 Mpix (Sony IMX686, f/1,65), szerokokątnego 8 Mpix (119°, f/2,2) i telemakro 2 Mpix (f/2,4).