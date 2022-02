Składany Xiaomi MIX Fold 2 zadebiutuje już w drugim kwartale roku?

W ubiegłym roku Xiaomi wprowadziło na rynek swój pierwszy składany smartfon, najwyższy więc czas na jego następcę. Wedle doniesień, Xiaomi MIX Fold 2 zostanie zaprezentowany jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

Rynek składanych smartfonów sukcesywnie się powiększa. W ostatnim czasie kolejni producenci przedstawili swoje modele, a następne są już w planach. Jedno jest pewne, taki stan rzeczy z pewnością się utrzyma, a wybór składanych smartfonów będzie coraz bardziej zróżnicowany. Nie chodzi tylko o funkcje czy konstrukcję, ale również o ceny, bo z czasem z pewnością zaczną pojawiać się także bardziej budżetowe „składaki”. Na razie jednak skupmy się na kolejnym modelu, który w ciągu kilku miesięcy ma zawitać na rynek.

Xiaomi MIX Fold 2 ma zadebiutować w drugim kwartale tego roku, a przynajmniej na to wskazują doniesienia

Przeciek pochodzi od znanego leakstera Digital Chat Station, który już wiele razy podsuwał nam trafne informacje. Jeśli to prawda, to nowy składany smartfon Xiaomi zobaczymy jeszcze przed końcem czerwca.

O samym Xiaomi MIX Fold 2 mówi się już od miesięcy i przez ten czas zebraliśmy na jego temat sporo szczegółów. Mówi się, że urządzenie zostanie wyposażone w wewnętrzny wyświetlacz przekątnej 8,1 cala i rozdzielczości 2K. Zarówno ten wewnętrzny, jak i zewnętrzny ekran ma obsługiwać wysoką częstotliwość odświeżania 120 Hz. To spore ulepszenie, bo zewnętrzny wyświetlacz w Mix Fold obsługiwał częstotliwość 60 Hz. Doniesienia wskazują też na użycie paneli LTPO, co oznaczałoby obsługę adaptacyjnej częstotliwości odświeżania.

Mix Fold 2 ma być podobny do niedawno ogłoszonego Honor Magic V w dość istotnym aspekcie. Chodzi o proporcje ekranu. Wewnętrzny wyświetlacz ma być bardziej kwadratowy, przez co ten zewnętrzny będzie bardziej użyteczny, gdyż jego proporcje będą zbliżone do tych w normalnych smartfonach. Dokładniej, w Magic V ekran zewnętrzny ma 21:9, a rozkładany 10,3:9, czyli po 21:9 po obu stronach. Dodatkowo Xiaomi ma również ulepszyć zawiasy, wprowadzając ich nowy projekt, który znacząco poprawi zgięcie i wytrzymałość urządzenia.

Spodziewamy się, że nowy MIX Fold napędzany będzie przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, co raczej nikogo nie dziwi. Przecieki wspominają też o baterii o pojemności 5000 mAh, a także o aparacie głównym o rozdzielczości 108 Mpix. Co ciekawe, Xiaomi MIX Fold 2 może również dostać dedykowany stylus.

Jeśli doniesienia dotyczące premiery są prawdziwe, to w kolejnych miesiącach powinniśmy dostać o wiele więcej szczegółów specyfikacji tego modelu, a także oficjalne informacje ze strony Xiaomi.