Dozowanie insuliny z telefonu – FDA zatwierdziła pierwszą aplikację mobilną dla cukrzyków

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła aplikację na smartfony od Tandem Diabetes Care, która pozwala na zaprogramowanie pompy insulinowej t:slim X2 od tego samego producenta. Aplikacja dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem jak i z iOS.

Jest to spora zmiana dla osób chorych na cukrzycę, jeśli chodzi o wygodę obsługiwania pomp insulinowych. Do tej pory musieli oni programować dawki insuliny bezpośrednio w swojej pompie. Teraz otrzymali możliwość robienia tego samego za pomocą mobilnej aplikacji, co jest znacznie wygodniejszym i o wiele bardziej dyskretnym rozwiązaniem.

Chociażby dlatego, że dzięki bezprzewodowej łączności z aplikacją, pompę można zamontować sobie w niewidocznym miejscu, Skoro całe sterowanie, jeśli chodzi o codzienne użytkowanie możliwe jest do wykonania zdalnie. Sama aplikacja też oferuje swoim użytkownikom kilka wygód – m.in wyświetla historię przyjmowania insuliny oraz prognozy dot. poziomu cukru we krwi. No i wyświetla wszystkie potrzebne alerty i alarmy, które mają przypominać o regularnym przyjmowaniu insuliny.

Dozowanie insuliny z telefonu: mobilna aplikacja pozwoli na więcej

Tandem Diabetes Care zapewne nie przestanie rozwijać swojej aplikacji zaraz po tym, jak została ona zatwierdzona przez FDA. Założę się, że niedługo, oprócz łączności z pompą, aplikacja zainstalowana na telefonie pacjenta będzie mogła łączyć się z czujnikami sprawdzającymi aktualny poziom cukru we krwi i na podstawie tych danych automatyzować działanie pompy insulinowej. Dzięki temu urządzenia te powinny stać się praktycznie bezobsługowe.

Do czasu znalezienia skutecznego sposobu leczenia cukrzycy, jest to aktualnie najlepsza opcja. Miejmy nadzieję jednak, że tylko tymczasowo.