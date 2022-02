Dwaj giganci z Japonii opracują silnik V8 spalający wodór. Toyota i Yamaha połączyły siły

W kwietniu ubiegłego roku na kanale Toyota Times Global pojawiło się nagranie, ukazujące, jak brzmi Toyota Corolla Sport na wodór, który zamiast zapewniać energię elektrycznym silnikom, stanowił część mieszanki powodującej mikrowybuchy w cylindrach. Chcę przez to powiedzieć, że Toyota ma już doświadczenie na tym poletku, a współpraca z Yamaha tylko przyspieszy prace nad sprawieniem, że silnik V8 spalający wodór zostanie przekuty na rzeczywistość. Obie firmy stworzyły już bowiem wspólnie 4,8-litrowy silnik V10 o mocy 552 KM do hipersamochodu Lexus LFA.

Jedyna szansa dla wielkich spalinowych silników? Yamaha i Toyota opracują silnik V8 spalający wodór

Wspomniana Toyota Corolla Sport (nagranie poniżej) posiadała 1,6-litrowy, trzycylindrowy silnik z turbodoładowaniem, który zamiast benzyny, spalał wodór. Dzięki temu układ napędowy generował prawie zerową emisję CO2 podczas użytkowania… prawie, bo podczas tego procesu spala się niewielka ilość oleju silnikowego i uwalnia pewna ilość NOx, ale wtedy producent podkreślał, że tego drugiego można uniknąć.

Czytaj też: Sobotni przegląd motoryzacyjny: luty 2022

Jednak 1,6-litrowy trzycylindrowy silnik, to nic w porównaniu do potężnej V8 o pojemności 5 litrów. Taką właśnie jednostkę ma zamiar opracować Toyota i Yamaha, według których wodór jest właśnie paliwem przyszłości. Owocem prac nad tym silnikiem będzie zapewne tradycyjny blok, ale z wymienionymi wtryskami, głowicą, czy kolektorem dolotowym. Są też szanse, że Yamaha i Toyota zbudują go całkowicie od zera, stawiając na zupełnie nowy projekt.

Czytaj też: Omega 1 to nowy typ silnika spalinowego. Jest całkowicie bezemisyjny

Finalnie ten silnik V8 spalający wodór ma generować 449 koni mechanicznych przy 6800 obrotach na minutę i 540 Nm momentu obrotowego na 3600 RPM. Nie są to poziomy topowych jednostek benzynowych, ale czy w dobie downsizingu jest na co narzekać, jeśli wodór okaże się jedynym wyjściem dla silników tego typu? Raczej nie.

Czytaj też: Prace nad najwydajniejszym pojazdem elektrycznym trwają. Co tym razem udowodnił Lightyear One?

Przy ogłoszeniu głos zabrał prezes Yamahy, Yoshihiro Hidaka, wedle którego silniki wodorowe posiadają potencjał, aby być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, jednocześnie utrzymując silnik spalinowy przy życiu.