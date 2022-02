Ten elektryczny Batmobil zapisał się na kartach historii. To pierwsze takie dzieło na świecie

Na przestrzeni dekad Batmobil zaczął się zmieniać i dziś trudno określić go mianem tego „jedynego samochodu Batmana”. Tak też ten pierwszy na świecie, w pełni funkcjonalny elektryczny Batmobile jest jakimś tam Batmobilem, a wariantem Tumbler, który pojawił się na wielkim ekranie w trylogii Mroczny Rycerz reżyserowanej przez Christophere Nolana.

To oficjalnie pierwszy elektryczny Batmobil w pełni funkcjonalnym wydaniu

Batmobil, to najpewniej najbardziej rozpoznawalny pojazd z uniwersów superbohaterów – nie ważne, czy to DC, czy Marvela. Dlatego zapewne każdy fan filmów i komiksów o superbohaterze, który nigdy nie zabijał, marzył o tym, aby samemu posiadać Batmobil. Jednym z tych ktosiów musiał być artysta Nguyen Dac Chung, czyli 23-letni absolwent Hanoi University of Architecture. Ten wraz z zespołem projektantów, architektów, mechaników i inżynierów postanowił urzeczywistnić to marzenie. Tak też powstał pierwszy na świecie, w pełni funkcjonalny elektryczny Batmobil.

Projektanci postanowili stworzyć wersję Tumbler ze „względu na jej utylitarny, terenowy, przypominający czołg design” i rzeczywiście była to dobra decyzja, bo co jak co, ten futurystyczny pojazd wygląda najbardziej „batmańsko” na tle pozostałych. Co jednak najważniejsze, nie jest to pusta makieta zasłonięta panelami z kartonu, a „w pełni funkcjonalny, taktyczny pojazd zdolny do osiągania prędkości na autostradzie”.

Cały projekt zaczął się od oryginalnego schematu Batmobilu, a produkcja rozpoczęła się od stalowej ramy, którą uzupełniają pancerne panele. Zespół wykorzystał jednak całą masę materiałów – od tworzyw sztucznych po kompozyty, stal i włókno węglowe. Niektóre części pojazdu zostały wykonane ręcznie, a inne zostały wydrukowane w 3D, aby zapewnić dodatkową precyzję. Co najważniejsze, mimo że ten elektryczny Batmobil wygląda na kolosa, to waży poniżej 600 kg i jest w stanie osiągać prędkości autostradowe.

Za jego napęd odpowiada silnik elektryczny zasilany akumulatorem litowo-jonowym, czyli połączenie, które pozwala rozpędzać się do maksymalnie 104 km/h. Nie jest więc specjalnie spektakularny (zarówno pod kątem zaawansowania, jak i technologii), ale za wyjątkowość projektu odpowiadają zdalnie sterowane automatyczne drzwi hydrauliczne, czy cztery kamery taktyczne zapewniające widok zbliżony do 360 stopni.