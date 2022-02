Koniec ISS jest blisko. Zanim nastąpi, NASA chce udostępnić stację dla działań komercyjnych

NASA opublikowała właśnie nowe szczegóły dotyczące ostatnich lat działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w swoim raporcie ISS Transition Report. Wyłączenie ISS oznacza również koniec ery bezprecedensowej współpracy międzynarodowej.

Od momentu uruchomienia w 1998 r. ISS położyła podwaliny pod współpracę naukową między globalnymi zespołami z Rosji, USA, Kanady, Japonii i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), czyniąc ją prawdopodobnie najbardziej ambitnym przedsięwzięciem naukowym w historii. Laboratorium orbitalne doprowadziło do niezliczonych przełomów, w tym niedawnych eksperymentów ze stanem kwantowym Bosego-Einsteina, czyli „piątym stanem materii”.

ISS zakończy swoją działalność w Oceanie Spokojnym

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zakończy swoją misję wchodząc ponownie w atmosferę gdzieś nad Oceanem Spokojnym, co sprawi, że to części, które nie zatoną w morzu, spalą się podczas schodzenia z orbity. Oczywiście cały manewr ma być doskonale zaplanowany i zapewne będzie na co popatrzeć.

Zanim jednak dojdzie do zniszczenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, NASA chce wykorzystać ją do kilku nowych projektów. A konkretniej: projektów komercyjnych, czym NASA chce przyczynić się do do rozwoju „gospodarki komercyjnej na niskiej orbicie okołoziemskiej”.

Nowy raport NASA pojawił się wkrótce po tym, jak administracja Bidena zobowiązała się do przedłużenia operacji ISS do 2030 roku. Wcześniej oczekiwano, że operacje potrwają do 2024 roku, Rosja jednak wysyłała już kilka sygnałów sugerujących, że nie przedłuży umów współpracy, więc trudno być zaskoczonym aktualnym obrotem spraw. Następcą ISS będzie stacja budowana przy współpracy NASA z firmami Blue Origin, Northrop Grumman i Lockheed Martin.

