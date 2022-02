Mobilna karta GeForce RTX 2050 ma jednak duży potencjał? Pierwsze testy na to wskazują

W grudniu NVIDIA pokazała światu karty stricte laptopowe w postaci GeForce RTX 2050 i MX570 z procesorem graficznym opartym o architekturę Ampere oraz MX550 z GPU na bazie Turing. Pierwsze testy nie wskazały na zbyt wysoki potencjał, ale dziś dowiedzieliśmy się, że mobilna karta GeForce RTX 2050 może jednak nie być aż takim złym modelem w myśl wydajności.

Jak wypada mobilna karta GeForce RTX 2050 w porównaniu do alternatyw?

Najnowsze testy wskazują, że mobilna karta GeForce RTX 2050 ma jednak duży potencjał, a przynajmniej wtedy, kiedy sparujemy ją z alternatywami w tym samym segmencie. Zawdzięczamy je chińskiemu producentowi laptopów MechRevo, który wykazał, że ten model jest w rzeczywistości wydajniejszy, niż mogliśmy przypuszczać. Przynajmniej w tych nieco okrojonych benchmarkach względem tego, do czego RTX 2050 może wykorzystywać np. gracz.

Dla przypomnienia, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2050 łączy procesor graficzny GA107 z 4 GB pamięci VRAM na 64-bitowej magistrali. GPU ma do zaoferowania 2048 rdzeni CUDA, 256 Tensor i 32 RT, a poziom TGP wynosi do 45 watów. Na papierze model więc nie zachwyca, ale ma dostęp do najważniejszych nowych technologii NVIDIA i choć nie mówię tutaj o tym, że wyciśnie w grach świetne poziomy płynności z Ray-Tracingiem, to w połączeniu z technologią DLSS niektóre tytuły z pewnością będzie można odpalić. Karta wspiera też technologię Reflex i Broadcast, czy NVIDIA Encoder.

W porównaniu wydajności kart w 3DMark Fire Strike GeForce RTX 2050 jest o około 23% wydajniejszy od poprzedniego modelu GeForce GTX 1650 i o około 134% szybszy od NVIDIA MX450. Co ważne, RTX 2050 zapewnia niemal podobną wydajność w tym teście, jeśli porównamy go z GeForce MX570, czyli GPU o niskim poborze mocy z myślą o lekkich i cienkich laptopach.

Poznaliśmy również wyniki wydajności kodowania wideo GeForce RTX 2050 w rozdzielczości Full HD i Ultra HD. W nich grafika Intel Xe z 96 jednostkami wykonawczymi wypada gorzej na tle tego mobilnego GeForce, co bezpośrednio wskazuje na to, że w razie wyboru laptopa lepiej RTX 2050 mieć, niż być ograniczonym do i GPU w procesorze centralnym.