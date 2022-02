Premiera energooszczędnych procesorów Alder Lake. Mobilne układy -U i -P uderzają w ofertę AMD

Chociaż o serii Alder Lake -U oraz -P wiedzieliśmy już od dłuższego czasu, to dopiero teraz miała miejsce premiera energooszczędnych procesorów Alder Lake z myślą o urządzeniach mobilnych. Te mają za zadanie zaoferować nie tyle najwyższą wydajność, co energooszczędność, aby uderzyć w ofertę AMD (Ryzen 6000) i Apple (M1) właśnie pod kątem wydajności na wat.

Intel pokazał aż 20 nowych energooszczędnych procesorów Alder Lake. Zachowują kompatybilność z DDR4 i DDR5, a przy tym mają zapewniać do 9 godzin pracy na jednym ładowaniu

Jak to zwykle przy premierach tego typu bywa, dostaliśmy całą masę szczegółów oraz informacji na temat tego, dlaczego układy Intela są lepsze od rozwiązań konkurencji. Według firmy nowe Alder Lake do urządzeń mobilnych są nawet o 70% wydajniejsze w porównaniu do poprzedniej generacji Tiger Lake przy operacjach wielowątkowych i tym samym poziomie mocy. Wszystko dzięki temu, że procesory Intela z serii -P i -U wykorzystują hybrydową architekturę rdzeni (Performance i Efficent), zachowując jednocześnie kompatybilność z nowoczesnymi standardami (PCIe 4.0/DDR5)

Czytaj też: Czym jest Resizable Bar i Smart Access Memory? To jedna z tych technologii, w której króluje AMD

Co ważne, łącznie 20 nowych procesorów mobilnych Intela zachowuje kompatybilność z aż czterema typami pamięci – DDR5, LPDDR5, DDR4 i LPDDR4x, co powinno pomóc producentom laptopów w obecnych brakach na rynku. Intel postanowił też rozwiązać do pewnego stopnia problemy związane z konfigurowalną funkcją TDP (cTDP), czyli dynamicznym dostosowywaniem mocy procesora zależnie od ustawień. To powodowało wiele wątpliwości podczas zakupów, bo producent laptopa często unikał podawania poziomu cTDP, z jakim konfigurował układ.

Czytaj też: Znamy broń Intela na Apple. To procesory Arrow Lake, czyli Core 15. generacji z potężnym iGPU

Dlatego też Intel w ramach tych 20 procesorów zawarł trzy serie, bo układy z serii -P, które operują na 28 watowym TDP (PBP) i dobijają do 64 watów oraz podzielił rodzinę -U na te 15- oraz 9-watowe, pobierające maksymalnie do kolejno 55 i 29 watów. Na szczęście sama nazwa jasno wskazuje na to, czy dany procesor jest 15-, czy 9-watowy, a to ważne, bo różnice między tymi trzema rodzinami sięgają nawet możliwości platformy.

Czytaj też: [Aktualizacja] Jak firma podzieli poziomy kart graficznych Intel Arc? Znamy też wydajność ARC A380

Powyżej możecie podejrzeć specyfikacje poszczególnych modeli, gdzie dominują przede wszystkim rdzenie Effcient i bardzo niskie taktowanie podstawowe. Poniżej z kolei możecie rzucić okiem na różnice między poszczególnymi rodzinami w myśl interfejsów i możliwości, które sprowadzają się głównie do standardów dla magazynów. Finalne możliwości tych nowych układów zweryfikujemy z kolei już wkrótce, bo Intel twierdzi, że pierwsze mobilne modele Alder Lake są już w produkcji i pojawią się na rynku w marcu.